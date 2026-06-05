小林綾子、“豊作”の自宅の梅の木を紹介 収穫→シロップ作りも「すごいたくさん」「梅しごと！素晴らしいです」
俳優の小林綾子（53）が3日、自身のインスタグラムを更新。「おかげさまで今年もたくさん南高梅の実ががなりました〜10kgほど収穫できましたよん」（※原文ママ）と庭の梅の木にたわわに実った梅の実を使ってシロップ作りを行う様子を紹介した。
【写真】「すごいたくさん」小林綾子が披露した“豊作”の自宅の梅の木／手作りの梅シロップ
たびたび自宅のガーデニングや家庭菜園の様子を紹介している小林。梅は昨年も7キロもの南高梅の収穫が報告されていたが、今年はさらに豊作に。最近の暖かさで実が落ち始めていたため、例年より少し早めの収穫だったが「丸々と大きな実をつけてくれるのは本当に嬉しいですね」と大自然の恵みに感謝した。
また「ということで2026年梅しごと。さあ今年は何を作ろうかしら？まずは青梅を梅シロップにしてみました」と、手作りした梅シロップの写真をアップ。
「お次は完熟梅で梅ジャムを」「梅干しも作らなきゃ！こちらはしばらく追熟させてから作りたいと思います」と、収穫した梅をさまざまな自家製メニューへと変身させるアイデアを次々と明かし、「自家製梅で色々楽しめる幸せ」「今、梅しごとにワクワクしています」と、胸を躍らせていた。
コメント欄には「すごいたくさん」「梅しごと！素晴らしいです」「食べたーい」「スゴい」などの声が寄せられている。
【写真】「すごいたくさん」小林綾子が披露した“豊作”の自宅の梅の木／手作りの梅シロップ
たびたび自宅のガーデニングや家庭菜園の様子を紹介している小林。梅は昨年も7キロもの南高梅の収穫が報告されていたが、今年はさらに豊作に。最近の暖かさで実が落ち始めていたため、例年より少し早めの収穫だったが「丸々と大きな実をつけてくれるのは本当に嬉しいですね」と大自然の恵みに感謝した。
「お次は完熟梅で梅ジャムを」「梅干しも作らなきゃ！こちらはしばらく追熟させてから作りたいと思います」と、収穫した梅をさまざまな自家製メニューへと変身させるアイデアを次々と明かし、「自家製梅で色々楽しめる幸せ」「今、梅しごとにワクワクしています」と、胸を躍らせていた。
コメント欄には「すごいたくさん」「梅しごと！素晴らしいです」「食べたーい」「スゴい」などの声が寄せられている。