YOASOBI「夜に駆ける」、自身初「合算シングル」400万PTポイント達成 “史上3作目”の記録【オリコンランキング】
YOASOBIの「夜に駆ける」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、史上3作目、自身初の400万ポイントを達成。最新6月8日付で週間0.4万PT（4,189PT）を獲得し、累積ポイントが400.2万PT（4,002,188PT）に到達した。
【動画】YOASOBI「夜に駆ける」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。
なお、累積400万ポイントの達成は、Mrs. GREEN APPLE「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」（2025年1月6日付）、BTS「Butter（Permission to Dance）」（2026年2月16日付）【※1】に続く史上3作目。CD発売がなく、デジタルバンドル【※2】もない作品の累積400万ポイント突破は初となる。
YOASOBIのデビュー曲である本作は、2019年12月15日に配信開始。2025年6月2日付には、「オリコンストリーミングランキング」史上初の10億回再生を突破している。
【※1】オリコン合算シングルランキングでは、ストリーミングでの累積再生数1億回を超えている楽曲が含まれている場合は該当する楽曲名を（）で表記
【※2】バンドルダウンロードとは：同一シングル作品に含まれる複数の楽曲をセットでダウンロードすること
【累積ポイントの内訳】CD：-／ストリーミング：359.9万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：40.3万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞
【動画】YOASOBI「夜に駆ける」MV
同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したものとなる。
YOASOBIのデビュー曲である本作は、2019年12月15日に配信開始。2025年6月2日付には、「オリコンストリーミングランキング」史上初の10億回再生を突破している。
【※1】オリコン合算シングルランキングでは、ストリーミングでの累積再生数1億回を超えている楽曲が含まれている場合は該当する楽曲名を（）で表記
【※2】バンドルダウンロードとは：同一シングル作品に含まれる複数の楽曲をセットでダウンロードすること
【累積ポイントの内訳】CD：-／ストリーミング：359.9万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：40.3万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞