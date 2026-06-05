ドン・キホーテは、6月25日に、「ドン・キホーテ浜野店」（千葉県千葉市）をオープンする。同店は、これまでの店舗から場所を移し新たな店舗として生まれ変わる。

1996年に「ドン・キホーテ市原店」としてオープンし、その後移転を経て、2020年に浜野店へ改称した旧店舗は、2026年5月31日をもって30年の歴史に一旦幕を閉じ、この度、約300m離れた場所へ移転しオープンする。今回の移転にともない、売り場面積を旧店舗の約2倍へと拡大。品揃えを大幅に拡充し、これまで以上に地域の消費者の期待に応えられる体制を整えた。店内装飾においては、日本を代表する「京葉工業地域」が千葉市にはあり、「工場夜景」スポットとしても有名なことから、工場の夜景をテーマにしたデザインを採用した。工場夜景を背景に、工具を手にしたドンペンが描かれるなど、地域に親しみを感じてもらえる浜野店ならではの演出を施している。

新店では、ワークウェアに特化したコーナー「情熱職人」を導入し、約300種類のアイテムを豊富に取り揃える。近隣の工業地域で働く人々のニーズに応えた作業服や安全靴だけでなく、日常でも使いやすいカジュアルなウェアもラインアップ。現場で働くプロの人はもちろん、幅広い消費者に利用してもらえる商品を用意している。また、キャラクターグッズやバラエティ雑貨はもちろん、話題のコスメや季節アイテムなど、最新のトレンド品もさらに充実させた。日常使いから自分時間を楽しむ買い物まで、浜野店30年の歴史を繋ぐ「驚安の殿堂」として、これまで以上に地域に寄り添い、日々の生活に彩りを添える店舗を目指す。





［店舗概要］

名称：ドン・キホーテ浜野店

営業時間：9:00〜翌2:00

所在地：千葉県千葉市中央区村田町893−84 2F

交通 ：

公共交通機関／JR内房線「浜野」駅下車 徒歩約14分

車／京葉道路「蘇我IC」から3.5km約10分

開店日：6月25日（木）9:00

売場面積：2340m2

建物構造：鉄骨造地上3階建て うち営業施設は2階部分

商品構成：食品、日用消耗品、家電製品、衣料品、玩具・バラエティ、スマホパーツ、化粧品、カラコン他

駐輪台数：97台

駐車台数：163台

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com