スバル新型「“SUV”ステーションワゴン」発表に反響殺到！

スバルは2026年6月4日、同社のステーションワゴンをベースにしたクロスオーバーSUV「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」の新たなモデルのティザーサイトを公開しました。

いわゆる「F型」と呼ばれる今回のモデルチェンジにおける最大のトピックは、新開発されたストロングハイブリッドシステム「S：HEV」を搭載したモデルが追加されることです。正式発表は2026年7月を予定しています。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「ワゴンSUV」です！

この次世代ハイブリッドモデルは、これまでのスバル車のアイデンティティを覆すような大胆なデザイン変更が施されており、ファンの間で早くも大きな注目を集めています。

まずS：HEVモデルの外観デザインにおいて最も目を引くのが、ボンネットのエアインテーク、いわゆる「ボンネットの穴」の廃止です。

2.5リッター水平対向4気筒直噴エンジン（自然吸気）とストロングハイブリッドシステムを搭載することで、これまでターボエンジン搭載モデルのスバル車の象徴として長年親しまれてきたこの形状がなくなり、フラットで滑らかなフロントノーズが採用されました。

さらに、フロントフェイスの印象を決定づける「ヘキサゴングリル」は、角ばった直線的なデザインから、少し丸みを帯びた柔らかい造形へと変更。

あわせてヘッドライトもより薄型でスリムな形状に刷新され、フロント全体が洗練された都会的な印象にまとめられました。

なお、既存の1.8リッターターボエンジン搭載モデルのレイバックも引き続き設定されており、こちらに関してはヘッドライトの形状などデザインは従来通り維持。S：HEVモデルの特別感を際立たせるための明確な差別化が図られたかたちです。

また、車両のパッケージングにも大きなメスが入りました。

これまでのレイバックはSUVらしい200mmの最低地上高を確保していましたが、S：HEVモデルではこれを180mmへとあえて低く設定。

こうした一連の大幅な変更に対して、インターネット上では様々な反響が飛び交っています。

ボンネットの形状については、「ボンネットの穴が無いとスバル車じゃないみたい…」「なんか物足りなくて寂しい感じする」といった戸惑いの声や、「エアインテークが無くなったら個性が薄れたね」など、スバル特有の力強さが薄れたと感じる意見が見られます。

一方で、「ボンネットのエアインテークが無くなってスッキリしたの好印象ある」という肯定的な意見や、「現行型乗ってる身としては、ボンネット穴無いのは洗車楽そうでよい」といった実用面を評価する声、さらに「昔、アレがなかったら買いますって言ってたのが懐かしい」と、以前からの要望が叶ったと喜ぶユーザーも少なくありません。

車高の変更や全体のシルエットに関しても意見は分かれています。

「〇〇〇バックって名乗るならもっとRV感出して欲しい！」「普通のステーションワゴンになってしまった…」とSUVらしさの減少を惜しむ声や、「元々SUVなのかワゴンなのか絶妙だったけど、さらにワゴン化した!?」という疑問の声がある半面、「S：HEVの最低地上高を200mmから180mmにしたのは英断だと思う」「本格オフロードはクロストレックやフォレスターに任せればいい。180mmで十分」と、スバルのラインナップ全体を見渡した上でのポジショニングの再設定だと高く評価する分析も寄せられています。

また、「スバル歴史を見ると、純粋なレガシーランカスターやアウトバックの後継を名乗れるのはレイバックなんじゃないかな？」と、かつての名車たちの系譜を受け継ぐ存在として期待を寄せるコメントや、「BPアウトバックのようなシルエットがいいねぇ」「スバルらしい端正さがたまらん」と過去のモデルに思いを馳せる声も見受けられます。

フロント周りのデザイン変更については、「グリルの形状が丸みを帯びて優しそうになった」と好意的に受け止められ、スリム化されたヘッドライトに関しても「薄型ヘッドライトはS：HEVの商品価値を高めるための差別化でしょう」と分析する意見がある一方で上がっています。

今回搭載されたストロングハイブリッドシステムは2.5リッターエンジンをベースとしている点についても、「S：HEV搭載おめでとう！これでレイバックにもっと光が当たる」という歓迎の声があがる一方で、「そんな大きいクルマじゃないし1.8リッターか2リッターで十分そうだよね」「2.5リッターだと税金が高くなる…」と、日本の税制を考慮した排気量設定に対するシビアな指摘も上がっていました。

デザインの方向性やスペックについて賛否両論が巻き起こるのも、「乗ると本当にいいクルマなんだよ！」という声が示す通り、レイバックの持つ基本性能の高さに対する関心と期待の表れと言えるでしょう。

SUVとステーションワゴンの魅力を備え、新たなストロングハイブリッドの力も手に入れた最新のレイバックが、市場でどのような評価を獲得していくのか、今後の販売動向に注目が集まります。