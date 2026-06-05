「ファンの皆さんに感謝」未成年交際疑惑を晴らしたキム・スヒョン、警察の捜査結果通知書を公開

キム・スヒョンの疑惑を提起した容疑者の拘束送致を受け、所属事務所がコメントを発表した。

6月5日、所属事務所のゴールドメダリストは公式声明を発表。

【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際

キム・スヒョンに関するデマを流した容疑者Aについて、「警察の捜査の結果、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反（虚偽事実の適示による名誉毀損）、ストーキング犯罪の処罰等に関する特例法違反、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラ等利用撮影物頒布など）、強要未遂および脅迫などの容疑が認められ、警察は事案の重大性を考慮して検察に拘束送致した」と報告した。

続けて、「事件に直接的な当事者ではないにもかかわらず、法が定めた手続きを待っていたキム・スヒョン氏に代わって、長い間声を上げ続けてくださった方々に深く感謝申し上げる」とし、「また、事件の真相を明らかにするために直接取材し尽力してくださった方々、そして事件の実体が広く知れ渡るよう共にしてくださったすべての方々にも感謝の言葉を伝える」と謝意を述べている。

そして「特に、見えないところで黙々と責任を果たし、ひたすら証拠と事実に基づいて捜査を進め、真実を明らかにしてくださった捜査機関、あるいは被疑者の身柄に関して公正かつ厳正な判断を下してくださった司法機関にも深く感謝する」と敬意を表した。

また、所属事務所はファンに対しては「何より、長い時間キム・スヒョン氏を応援してくださったファンの皆様に、心から感謝申し上げる。ファンの皆様の信頼と応援は、辛い時間の中でも大きな力になった」と謝意を述べた。併せて、ソウル江南（カンナム）警察署から受け取った捜査結果通知書も公開している。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

なおキム・スヒョンは昨年、女優の故キム・セロンさんが未成年だった頃から交際していたという疑惑に包まれた。キム・スヒョンは当時、キム・セロンさんとの交際は認めつつも、相手は未成年ではなかったと強調していた。

そして最近、改めてコメントを発表し、「故人のメッセンジャー（DMなど）でのやり取りは、キム・スヒョン氏とは無関係の他人との会話を偽造・変造したもの」として、故人の音声とされていた録音ファイルについても「AI技術を利用して生成された捏造資料であることが確認された」と公表。

それとともに「客観的な証拠に基づいて真実を明らかにしてくださった捜査機関の努力に深く感謝する。キム・スヒョン氏は1年前の記者会見で、“信じてほしいとは言いません。必ず証明してみせます”と約束した。キム・スヒョン氏のこの1年は、ただその約束を守るための時間だった。ついに法が定めた手続きと徹底した捜査を通じて真実を証明することとなった。これまでキム・スヒョン氏を信じて待ってくださったすべての方々に深く感謝申し上げる」と締めくくっている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。