バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が4日、Instagramを更新。ダウン症の姉・みっちゃんこと未知子さんが激怒したというLINEのやり取りを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】姉・未知子さんとお寿司満喫＆LINEのやり取り（複数カット）

高嶋は、これまでにもInstagramで、お寿司ランチを満喫する姿や、高嶋が出演したテレビ番組での発言を注意するLINEのメッセージなど、未知子さんとの日常を発信してきた。

高嶋ちさ子、ダウン症の姉が激怒

2026年6月4日の更新では、「みっちゃんは私のスタンプが嫌いらしい」とコメントし、未知子さんとのLINEのやり取りを公開。高嶋が送ったスタンプに対し、「ちぃちゃん泣いたり笑ったり気持ち悪い」「ちぃちゃんふざけないで」と、未知子さんが激怒する様子を見せている。

この投稿にファンからは、「ちさ子さん、ホントみっちゃんを怒らせる天才だと思う」「怒ってますね〜。それでもまたスタンプするちさ子さん。仲良し」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）