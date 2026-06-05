スペイン相手に衝撃のゴラッソ「すごいタイミングで足振ってる」。イラクの同点弾に称賛の声「これはうめぇ」「エグい」
秀逸な一撃だ。
イラク代表は現地６月４日、国際親善試合でスペイン代表と対戦し、１−１で引き分けた。
16分にフェラン・トーレスの得点でリードを奪われたが、27分に追いつく。スコアラーはメルカス・ドスキだ。
敵陣の左サイドで後方からのパスを巧みなトラップで収めた26歳レフティは、ペナルティエリア左外から自慢の左足を迷いなく振り抜く。スピード、コース共に完璧なシュートをファーサイドに突き刺した。
試合を配信した『DAZN』の公式Ｘが「優勝候補相手にスーパーゴール」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「これはうめぇ」「スペイン相手にこのスーパーゴールはエグい」「あのスーパートラップからのゴラッソ完璧すぎ」「すごいタイミングで足振ってるなこれ」「あそこから打たれるとは思わない...」といった声があがった。
プレーオフを勝ち抜いて大舞台に辿り着いたイラク。FIFAランクでも上位の強豪相手とのドローは自信になったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「あそこから打たれるとは思わない...」イラクの26歳レフティがスペイン相手にぶち込んだゴラッソ
イラク代表は現地６月４日、国際親善試合でスペイン代表と対戦し、１−１で引き分けた。
16分にフェラン・トーレスの得点でリードを奪われたが、27分に追いつく。スコアラーはメルカス・ドスキだ。
敵陣の左サイドで後方からのパスを巧みなトラップで収めた26歳レフティは、ペナルティエリア左外から自慢の左足を迷いなく振り抜く。スピード、コース共に完璧なシュートをファーサイドに突き刺した。
試合を配信した『DAZN』の公式Ｘが「優勝候補相手にスーパーゴール」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「これはうめぇ」「スペイン相手にこのスーパーゴールはエグい」「あのスーパートラップからのゴラッソ完璧すぎ」「すごいタイミングで足振ってるなこれ」「あそこから打たれるとは思わない...」といった声があがった。
プレーオフを勝ち抜いて大舞台に辿り着いたイラク。FIFAランクでも上位の強豪相手とのドローは自信になったはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「あそこから打たれるとは思わない...」イラクの26歳レフティがスペイン相手にぶち込んだゴラッソ