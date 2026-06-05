スペイン相手に衝撃のゴラッソ「すごいタイミングで足振ってる」。イラクの同点弾に称賛の声「これはうめぇ」「エグい」

スペイン相手に衝撃のゴラッソ「すごいタイミングで足振ってる」。イラクの同点弾に称賛の声「これはうめぇ」「エグい」