国際親善試合でスペインとイラクが対戦。１−１で引き分けた。（C）Getty Images

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　秀逸な一撃だ。

　イラク代表は現地６月４日、国際親善試合でスペイン代表と対戦し、１−１で引き分けた。

　16分にフェラン・トーレスの得点でリードを奪われたが、27分に追いつく。スコアラーはメルカス・ドスキだ。

　敵陣の左サイドで後方からのパスを巧みなトラップで収めた26歳レフティは、ペナルティエリア左外から自慢の左足を迷いなく振り抜く。スピード、コース共に完璧なシュートをファーサイドに突き刺した。
 
　試合を配信した『DAZN』の公式Ｘが「優勝候補相手にスーパーゴール」と綴り、得点シーンを公開。SNS上では「これはうめぇ」「スペイン相手にこのスーパーゴールはエグい」「あのスーパートラップからのゴラッソ完璧すぎ」「すごいタイミングで足振ってるなこれ」「あそこから打たれるとは思わない...」といった声があがった。

　プレーオフを勝ち抜いて大舞台に辿り着いたイラク。FIFAランクでも上位の強豪相手とのドローは自信になったはずだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】「あそこから打たれるとは思わない...」イラクの26歳レフティがスペイン相手にぶち込んだゴラッソ

 