「新馬戦」（６日、阪神）

土曜阪神５Ｒ（芝１６００メートル）に出走するロジクラウン（牡２歳、父サトノクラウン、栗東・須貝）。半姉に昨年の小倉牝馬Ｓ覇者シンティレーションがいる良血で、兄姉３頭が新馬勝ちと初戦にも強い血統だ。

４８０キロの馬体は毛ヅヤもピカピカ。山田助手は「馬のフォルム、動きの質がすごくいい。須貝厩舎でこれまでに色々といい馬に乗せてもらっているけど、その中でも引けを取らない。本当にいい馬です」と担当馬の素質に胸を張る。

実質のコースでの初時計だった２週前追いは、酒井を背に栗東ＣＷで６Ｆ８５秒１−１１秒１。１週前にはレースで手綱を取る川田が騎乗し、同８４秒０−１１秒４と切れ味が光った。同助手は「いきなり１１秒１ですからね。（酒井）学さんは絶賛してくれたし、（川田）将雅も『いい馬』と言ってくれました」と目尻を下げる。

まだ２歳。山田助手は「少し馬っ気が強いので、それがレースでのファイトにつながってくれたら。そこまで、こちらはいかにスムーズにレースにもっていけるかですね」と最善を尽くして送り出す。