巨人２−１オリックス（交流戦＝４日）――巨人が３連勝。

１点を追う二回にキャベッジが同点ソロ。八回に泉口の適時二塁打で勝ち越し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは打線が振るわなかった。

同点の八回、巨人は打ちあぐねていたエスピノーザを攻め、一死二塁の好機を作った。続く泉口は３打席目まで、いずれもツーシームで見逃し三振、空振り三振、二ゴロでノーヒット。「完璧に抑えられていた」という難敵相手に腹をくくった。

１ボールからの２球目。「積極的にいこう」と外角のツーシームを振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて左翼フェンスを直撃した。右腕が「自分の中ではしっかり投げきった。相手（泉口）が上だった」と脱帽する適時二塁打で、チームに決勝点をもたらした。試合前まで打率１割台に沈んでいただけに、二塁ベース上では拳を突き上げて喜んだ。

５月は月間打率１割２分２厘と極度のスランプに。なかなか浮上のきっかけをつかめない中で心の支えになったのは、今季から米大リーグ、ブルージェイズでプレーする岡本だった。

同じ関西出身で、自主トレーニングなどで行動を共にしてきた巨人の先輩も、同じく５月に結果が出ない時期があった。「ほぼ毎日のように連絡している」という２人のやりとりは、時に「（岡本）和真さんと、傷のなめあいじゃないですけど、『まだ５月やし、頑張ろうな』みたいな感じになっていた。気持ち的に、僕はありがたかったです」。海の向こうの先輩に感謝を深める殊勲打となった。

接戦を制して、チームは同一カード３連勝で交流戦６勝目。９試合を残して、６勝１１敗１分けで全体１１位に低迷した昨季の勝ち数に早くも並んだ。「今は我慢して使ってもらっている。もっともっと貢献したい」と泉口。どん底を経て月も替わり、ここから波に乗りたい。（佐野司）

巨人・橋上監督代行「（八回は）バントで送って、泉口選手に懸けていた。期待に応えてくれて、チームを勝利に導いてくれた。それぞれの選手が役割をしっかりこなしてくれたおかげでの３連勝だと思う」