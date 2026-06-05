竹内まりや、“17年8ヶ月”前に発売のアルバムがミリオン突破 女性アーティスト作品では8年ぶり【オリコンランキング】
竹内まりやが、2008年10月にリリースしたアルバム『Expressions』（エクスプレッションズ）が、6月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において累積売上100万90枚に到達し、オリコン史上300作目【※1】のミリオンアルバムとなった。
【動画】竹内まりや『EXPRESSIONS』に収録…「プラスティック・ラヴ」「元気を出して」「返信」ミュージックビデオ
同作は17年8ヶ月前の2008年10月13日付で初登場1位を獲得【※2】。初ランクインから100万枚を突破するまでの期間は史上最長となり、1970年1月5日付より発表をスタートした「オリコン週間アルバムランキング」において、史上300作目および自身5作目【※3】のミリオン突破となった。
女性アーティスト作品によるアルバムミリオン突破は、松任谷由実『松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。』（2018年5月28日付）以来、8年ぶりとなった。
本作は、デビュー30周年を記念した初のコンプリート・ベストアルバムとしてリリース。タイトルは「表現の数々」を意味しており、シンガーとして、ソングライターとして、そしてシンガー・ソングライターとして歩んできた道のりが凝縮された作品となっている。
【※1】オリコン週間アルバムランキング ミリオン突破作品
1作目：井上陽水『氷の世界』（1975年6月2日付）
100作目：相川七瀬『Red』（1996年7月29日付）、シャ乱Q『シングルベスト10 おまけつき』（1996年7月29日付）、ZARD『TODAY IS ANOTHER DAY』（1996年7月29日付）
200作目：B’z『ELEVEN』（2001年1月15日付）、平井堅『THE CHANGING SAME』（2001/1/15付）、ヨーヨー・マ，シャルロット・チャーチ，葉加瀬太郎 他『image（イマージュ）』（2001年1月15日付）
300作目：竹内まりや『Expressions』（2026年6月8日付）
【※2】2008年10月13日付〜10月27日付まで3週連続で1位を獲得した
【※3】竹内まりやのアルバムミリオン突破作品／1作目：『REQUEST』、2作目：『Quiet Life』、3作目：『Impressions』、4作目：『Bon Appetit！』
＜クレジット：オリコン調べ（2026/6/8付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞
【動画】竹内まりや『EXPRESSIONS』に収録…「プラスティック・ラヴ」「元気を出して」「返信」ミュージックビデオ
同作は17年8ヶ月前の2008年10月13日付で初登場1位を獲得【※2】。初ランクインから100万枚を突破するまでの期間は史上最長となり、1970年1月5日付より発表をスタートした「オリコン週間アルバムランキング」において、史上300作目および自身5作目【※3】のミリオン突破となった。
本作は、デビュー30周年を記念した初のコンプリート・ベストアルバムとしてリリース。タイトルは「表現の数々」を意味しており、シンガーとして、ソングライターとして、そしてシンガー・ソングライターとして歩んできた道のりが凝縮された作品となっている。
【※1】オリコン週間アルバムランキング ミリオン突破作品
1作目：井上陽水『氷の世界』（1975年6月2日付）
100作目：相川七瀬『Red』（1996年7月29日付）、シャ乱Q『シングルベスト10 おまけつき』（1996年7月29日付）、ZARD『TODAY IS ANOTHER DAY』（1996年7月29日付）
200作目：B’z『ELEVEN』（2001年1月15日付）、平井堅『THE CHANGING SAME』（2001/1/15付）、ヨーヨー・マ，シャルロット・チャーチ，葉加瀬太郎 他『image（イマージュ）』（2001年1月15日付）
300作目：竹内まりや『Expressions』（2026年6月8日付）
【※2】2008年10月13日付〜10月27日付まで3週連続で1位を獲得した
【※3】竹内まりやのアルバムミリオン突破作品／1作目：『REQUEST』、2作目：『Quiet Life』、3作目：『Impressions』、4作目：『Bon Appetit！』
＜クレジット：オリコン調べ（2026/6/8付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞