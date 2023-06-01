ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８５９ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式4日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 51546.49（+859.42 +1.70%）
ナスダック 26789.07（-64.90 -0.24%）
CME日経平均先物 67270（大証終比：-370 -0.55%）
欧州株式4日GMT16:06
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.043（-0.039）
10年債 4.463（-0.032）
30年債 4.971（-0.021）
期待インフレ率 2.369（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.409（-0.024）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.88（-3.14 -3.27%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4504.20（+37.30 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
63688.63（-1225.05 -1.89%）
（円建・参考値）
1018万8907円（-195983 -1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51546.49（+859.42 +1.70%）
ナスダック 26789.07（-64.90 -0.24%）
CME日経平均先物 67270（大証終比：-370 -0.55%）
欧州株式4日GMT16:06
英FT100 10360.32（+28.02 +0.27%）
独DAX 24944.95（+149.01 +0.60%）
仏CAC40 8244.29（+93.87 +1.15%）
米国債利回り
2年債 4.043（-0.039）
10年債 4.463（-0.032）
30年債 4.971（-0.021）
期待インフレ率 2.369（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.023（-0.012）
英 国 4.898（-0.033）
カナダ 3.409（-0.024）
豪 州 4.918（+0.006）
日 本 2.660（+0.030）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.88（-3.14 -3.27%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4504.20（+37.30 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
63688.63（-1225.05 -1.89%）
（円建・参考値）
1018万8907円（-195983 -1.89%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ