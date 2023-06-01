NY株式4日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　51546.49（+859.42　+1.70%）
ナスダック　　　26789.07（-64.90　-0.24%）
CME日経平均先物　67270（大証終比：-370　-0.55%）

欧州株式4日GMT16:06
英FT100　 10360.32（+28.02　+0.27%）
独DAX　 24944.95（+149.01　+0.60%）
仏CAC40　 8244.29（+93.87　+1.15%）

米国債利回り
2年債　 　4.043（-0.039）
10年債　 　4.463（-0.032）
30年債　 　4.971（-0.021）
期待インフレ率　 　2.369（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.023（-0.012）
英　国　　4.898（-0.033）
カナダ　　3.409（-0.024）
豪　州　　4.918（+0.006）
日　本　　2.660（+0.030）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝92.88（-3.14　-3.27%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4504.20（+37.30　+0.84%）

ビットコイン（ドル）
63688.63（-1225.05　-1.89%）
（円建・参考値）
1018万8907円（-195983　-1.89%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ