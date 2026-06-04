テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（29）が4日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に開かれた歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴で司会を務めた際の着物姿を公開した。

「愛未の披露宴の司会は、お着物を着用しました」とピンク色の着物に身を包み、笑みを浮かべるショットを投稿。「祖母の“汕頭”のピンク色のお着物。刺繍がかわいい」とスワトウ刺繍が入った着物だと説明し、「祖母が昔着ていた訪問着で、準備も手伝ってくれました」と明かした。

司会はNHKで歌舞伎番組などを担当する古谷敏郎アナ、橋之助の小学校時代からの親友の山形テレビ・斉藤佑太アナの3人で担当。「局の垣根を越えての司会、勉強になりました」と振り返り、「素敵な機会をくれた愛未と橋之助さんに改めて感謝です」とつづった。

この投稿に同じ1期生の川後陽菜から「似合ってた」とコメントが届き、フォロワーからは「和装も似合ってめっちゃ素敵」「凄く素敵です」「ママの着物かな？と思ってた おばあちゃんの着物だったんだね」「司会お疲れ様でした 和装とても似合いますね」などの声が寄せられた。