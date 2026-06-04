マンチェスター・ユナイテッドの将来を左右する可能性のある動きが伝えられている。



『Bloomberg』の報道によると、グレイザー家の一部メンバーが保有するユナイテッド株式の売却を検討しているという。同家は2005年からクラブを所有しているが、その間は度重なるサポーターの抗議活動や経営方針への批判にさらされてきた。今回の報道は、20年以上続いたオーナー体制に変化が訪れる可能性を示している。





同紙によれば、アメリカを拠点とするグレイザー家の複数の関係者が、保有株の一部または全部を手放す選択肢について協議を進めているようだ。当初は個別の家族メンバーによる持ち株売却が中心だったものの、現在は他の親族にも同調を呼びかける動きがあるとされている。ユナイテッドでは2023年末にジム・ラトクリフ卿率いるINEOSがクラブ株式の一部を取得し、サッカー部門の運営権を掌握した。しかしグレイザー家は依然として大株主であり、クラブ経営に大きな影響力を持っている。そのため今回の議論が実際の売却へ発展した場合、クラブの所有構造そのものが大きく変わる可能性もある。一方で現段階では正式な売却決定が下されたわけではなく、あくまで内部協議の段階と見られている。それでも長年にわたり退陣を求めてきたサポーターにとっては注目すべき報道だろう。ピッチ内の再建だけでなく、クラブの支配構造にも大きな転換点が訪れるのか。今後の動向から目が離せない。