ピッチでもベンチでもなくホテルで…久保建英が差を痛感した日「歴史を変える難しさ。自分たちに足りないものを感じた」
久保建英（レアル・ソシエダ）が、６月４日に25歳の誕生日を迎えた。同日に国際サッカー連盟の公式サイトにインタビューが掲載され、熱い思いが明らかになった。
森保ジャパンが誇るレフティは約３年半前、当時最年少の21歳でカタールW杯を戦った。ただ、いずれもハーフタイムに下がったグループステージ２試合の出場に終わり、PK戦で敗れたラウンド16のクロアチア戦は、体調不良でベンチからも外れた。
ひとり、ホテルで戦況を見守った久保は、世界との差を知ったという。
「あの試合で、歴史を変えることの難しさを実感しました。試合の強度や細かな部分など、自分たちに足りないものを感じました」
それから月日が経ち、日本代表と共に着実に成長を遂げている久保。勝利を重ねた北中米W杯予選の中で森保ジャパンの進化を実感したようだ。
「アジア予選の４試合目か５試合目くらいですね。勝点差が６ポイントほど開いた頃に、本当にチームが強くなったと感じました」
より大きな責任を背負い、主力として臨む自身２度目のW杯で、“日本の至宝”は栄光に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
森保ジャパンが誇るレフティは約３年半前、当時最年少の21歳でカタールW杯を戦った。ただ、いずれもハーフタイムに下がったグループステージ２試合の出場に終わり、PK戦で敗れたラウンド16のクロアチア戦は、体調不良でベンチからも外れた。
「あの試合で、歴史を変えることの難しさを実感しました。試合の強度や細かな部分など、自分たちに足りないものを感じました」
それから月日が経ち、日本代表と共に着実に成長を遂げている久保。勝利を重ねた北中米W杯予選の中で森保ジャパンの進化を実感したようだ。
「アジア予選の４試合目か５試合目くらいですね。勝点差が６ポイントほど開いた頃に、本当にチームが強くなったと感じました」
より大きな責任を背負い、主力として臨む自身２度目のW杯で、“日本の至宝”は栄光に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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