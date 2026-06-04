ピッチでもベンチでもなくホテルで…久保建英が差を痛感した日「歴史を変える難しさ。自分たちに足りないものを感じた」

ピッチでもベンチでもなくホテルで…久保建英が差を痛感した日「歴史を変える難しさ。自分たちに足りないものを感じた」