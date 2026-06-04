仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、美ボディ際立つ水着姿で韓国プール満喫「色白で透き通るような美肌」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/06/04】インフルエンサーのすなずりかりんが6月3日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。
【写真】仮面高校生の妹「天使の可愛さ」と話題の水着姿
すなずりは「釜山のプール」とコメントし、バックに青い海の広がる韓国のプールでの水着姿を公開。肩ひもがフリルになった黒いセパレートの水着を着用し、美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「スタイル抜群」「色白で透き通るような美肌」「水着可愛すぎる」「天使の可愛さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】仮面高校生の妹「天使の可愛さ」と話題の水着姿
◆すなずりかりん、水着ショット公開
すなずりは「釜山のプール」とコメントし、バックに青い海の広がる韓国のプールでの水着姿を公開。肩ひもがフリルになった黒いセパレートの水着を着用し、美しいボディラインが際立っている。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵になる」「スタイル抜群」「色白で透き通るような美肌」「水着可愛すぎる」「天使の可愛さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】