伊藤健太郎、GACKTの暴露予告に苦笑い 大慌てで「ありましたっけ？」
俳優の伊藤健太郎、GACKTが4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！スーツ姿が似合う伊藤健太郎
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が、伊崎の人生を大きく狂わせる謎の男・黒川秋峰をGACKTが演じる。冒頭のあいさつでGACKTは「健太郎の舞台裏を暴露していこうかな」とニヤリ。伊藤は「『勘弁してください！』と言うのもアレですけど（笑）。ありましたっけ？」と大慌てとなっていた。
本作は、韓国作家イム・ソンスン氏による小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃、中田秀夫監督も参加した。
【全身ショット】スタイル良すぎ！スーツ姿が似合う伊藤健太郎
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が、伊崎の人生を大きく狂わせる謎の男・黒川秋峰をGACKTが演じる。冒頭のあいさつでGACKTは「健太郎の舞台裏を暴露していこうかな」とニヤリ。伊藤は「『勘弁してください！』と言うのもアレですけど（笑）。ありましたっけ？」と大慌てとなっていた。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃、中田秀夫監督も参加した。