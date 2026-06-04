日経225先物：4日19時＝120円安、6万7520円
4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円安の6万7520円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万7470.69円に対しては49.31円高。出来高は3146枚となっている。
TOPIX先物期近は3966ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67520 -120 3146
日経225mini 67520 -120 59216
TOPIX先物 3966 +13.5 2832
JPX日経400先物 35975 +190 277
グロース指数先物 739 +2 354
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3966ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67520 -120 3146
日経225mini 67520 -120 59216
TOPIX先物 3966 +13.5 2832
JPX日経400先物 35975 +190 277
グロース指数先物 739 +2 354
東証REIT指数先物 売買不成立
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