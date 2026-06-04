◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

福岡県出身の２５歳、出利葉太一郎（フリー）が５バーディー、１ボギーで４アンダーの６６をマークし、首位と１打差の２位と好発進した。

台風から一夜明け、強風が吹いた難コースで好スコアをたたき出した。３番パー３は８メートル、４番パー４で５メートルをねじ込んで連続バーディー。６番は１・８メートル、１０番は２・４メートルにつけ、１４番は６メートルを沈めて伸ばした。

１８０センチ、８７キロの恵まれた体格を武器に、今季の平均飛距離は３１５・１１ヤードで２位の飛ばし屋。今週は強風に流されない低いボールをドライバーで打ち続けている。「打ち出し角はいつも１３〜１５度だけど、一桁台だと思う。ローボールで打っても３００ヤード弱は飛ぶ。それは強み」と自信。「去年より曲がっていないので、すごくドライバーを持てている。スイングも良くなったし、今年はすごく良いドライバーに巡り合えている」とかみしめた。

大会初出場でツアー初優勝を決めれば、２０００年の第１回大会の伊澤利光を除き、２０１２年の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）以来、史上２人目の快挙となる。ツアー２勝の高橋竜彦コーチも２００６年に優勝しており「竜彦さんが勝たれているコースなので、僕も勝ちたい。夢ですね。グリーンも速いけど、バーディーを取っていきたい」と目をギラつかせた。