「笑点」公式Xでの「重大発表」予告が話題「ハリウッド映画化？」「5大ドーム公演？」リプ欄は大喜利状態に
【モデルプレス＝2026/06/04】日本テレビ系「笑点」（毎週日曜17時30分〜）の公式X（旧Twitter）が、6月4日に更新された。7日の放送での「重大発表」を予告し、話題を集めている。
【写真】「笑点」“大喜利殺到”の重大予告投稿
Xでは「【お知らせ】笑点がついに…重大発表」と添えて、出演者の集合ショットを公開。なお「6月7日（日）夕方5時30分から放送」と定時通りのスタートだと記している。前週の5月31日には「笑点60周年スペシャル」を放送していた。
ファンからは「なんだろう？」「ドキドキする」「めっちゃ気になる」といった反響が多数。また「ハリウッド映画化？」「アニメ化？」「モノクロ放送？」「5大ドーム公演？」など大喜利のようなコメントも寄せられていた。（modelpress編集部）
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【写真】「笑点」“大喜利殺到”の重大予告投稿
◆「笑点」公式X、重大発表を予告
Xでは「【お知らせ】笑点がついに…重大発表」と添えて、出演者の集合ショットを公開。なお「6月7日（日）夕方5時30分から放送」と定時通りのスタートだと記している。前週の5月31日には「笑点60周年スペシャル」を放送していた。
◆「笑点」の「重大発表」予告で大喜利状態に
ファンからは「なんだろう？」「ドキドキする」「めっちゃ気になる」といった反響が多数。また「ハリウッド映画化？」「アニメ化？」「モノクロ放送？」「5大ドーム公演？」など大喜利のようなコメントも寄せられていた。（modelpress編集部）
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