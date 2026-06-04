名古屋ダイヤモンドドルフィンズが今村佳太との契約継続を発表…「前進するために必要な変化」

6月4日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、今村佳太との複数年契約に基づき、2026－27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。

新潟県出身で現在30歳の今村は、191センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。新潟経営大学から2017－18シーズンに新潟アルビレックスBBへ加入した。その後、琉球ゴールデンキングスでのプレーを経て、2024－25シーズンに名古屋Dへ移籍。日本代表としてもプレーした経験を持ち、名古屋Dでの2年目となった今シーズンのB1リーグ戦では60試合に出場して1試合平均9.0得点2.5リバウンド2.4アシストを記録した。

今回の発表に際して、今村がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「いつも熱いご声援をいただきありがとうございます。

2026－27シーズンもドルフィンズでプレーさせていただくことになりました。

さまざまなことが変わり、不安なことの方が多いように感じることがあるかと思いますが、この変化は維持、後退ではなく前進するために必要な変化だと思っています。

僕たちには積み上げてきたものがあります。ファンの皆さんに積み上げていただいたものもあります。

やるべきことにフォーカスをしてバスケットボールを楽しむこと。

そしてバスケットボールを通じて元気や希望をさらに皆さんに与えられるようなチーム、クラブを目指して頑張ります。

よろしくお願いします」







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