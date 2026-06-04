セガは、オープンワールド型アクションアドベンチャーゲーム『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』のNintendo Switch 2版を、9月18日に発売することを決定した。

【画像あり】レゴ姿になったバットマンたち スクリーンショット

現在、全国のゲーム取扱店にて本作パッケージ版の予約を受け付けている。予約特典として、コミック『ダークナイト・リターンズ』をモチーフにした特別バットスーツ（発売日から使用可能なゲーム内コンテンツ）が付属する。

本作は、若きブルース・ウェインがゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く、オープンワールド型アクションアドベンチャー。86年にわたるバットマンの歴史をベースに、レゴ®ならではのユーモアを融合している。物語は“バットマンの起源”から始まり、影の同盟での修行を経て、ロビンやキャットウーマンなどの仲間と絆を深めながら、ジョーカーをはじめとするスーパーヴィランの脅威に立ち向かう。

新しくなったバトルでは、迫力ある一撃や連続攻撃、カウンター、テイクダウンなど多彩なアクションが可能。ソロプレイはもちろん、2人協力プレイにも対応し、初心者から上級者まで楽しめる難易度が用意されている。ゴッサム・シティの探索、乗り物の操作、バットケイブのカスタマイズなど、遊びの幅も豊富だ。

あわせて、Warner Bros. Gamesアカウントを新規登録した人、または既にアカウントを持つ人は、発売日当日から「ゴールデンエイジ」バットスーツをゲーム内で入手することができる。

また、現在発売中の4種類のレゴ® DC バットマン™セットには、本作で利用可能なゲーム内コンテンツが付属しており、ゲーム発売後に引き換えて入手できる。「レゴ® DC バットマン™：バットマン ロゴ セット」にはゴールド仕様の「バットスーツ」が入手可能なコードが付属（レゴセット購入者限定）。「バットマンvsスーパーマン™ バットモービル™ セット」では、映画『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』に登場するバットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。なお、通常のバットモービルはレゴセットの購入有無に関わらずゲーム内で入手可能だ。

「ザ・バットマン™ バットモービル™ セット」では映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』版バットモービルとゴールド仕様のバットモービル、「バットマン&ロビン バットモービル™ セット」では映画『バットマン & ロビン』版バットモービルとゴールド仕様のバットモービルが、それぞれゲーム内で入手できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）