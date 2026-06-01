【値段そのまま】NewDays「増量フェス」開催　人気商品16品を増量、クレープや焼きそばパンなど

JR東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営する「NewDays」「NewDays KIOSK」では、6月2日から6月15日まで、「増量フェス」を開催する。期間中は、NewDaysの人気商品を価格据え置きで増量（※従来比）して販売する。

※従来比…同社が通常時に販売している同商品との比較

今回は、オリジナル商品ブランド「ニュータス」の中でも高い人気を誇る「もちもち食感のクレープ」や、持ち運びに便利なチャック付き焼き菓子「チョコチップスコーン」が増量フェスに初登場。スイーツ、パン、おにぎり、弁当、惣菜、サラダなど全16商品をラインアップする。

【画像19点はこちら】NewDays「増量フェス」もちっとサンド、彩り野菜のにぎわい弁当、俵おむすびセット など

さらに、増量フェス期間中はNewDaysアプリとの連動キャンペーンも実施。対象商品を3点購入した人の中から抽選で100人に、「ニュータススイーツ・ベーカリー」で利用できる500円分の買い物クーポンをプレゼントする。

NewDaysアプリとの連動キャンペーンも実施

〈増量フェス対象商品一覧〉

【増量フェス初登場】

◆もちもち食感のクレープ チョコバナナ〜ザクザクチョコ入り

価格：213円（税込）

チョコ＆ホイップを50％増量。クレープ生地でバナナとザクザク食感のチョコクリーム、ホイップクリームを包んだ。

もちもち食感のクレープ チョコバナナ〜ザクザクチョコ入り

◆チョコチップスコーン

価格：160円（税込）

総重量を50％増量。チョコチップを練り込み、ひとくちサイズに焼き上げた。

◆もちっとサンド（メープル＆マーガリン）

価格：155円（税込）

総重量を20％増量。ふわもち食感のパンケーキ生地に、メープルジャムとマーガリンを挟んだ。

◆大きなおにぎり 鮭おかか

価格：270円（税込）

具材を40％増量。鮭とおかかを使用した大きなおにぎり。

◆彩り野菜のにぎわい弁当

価格：550円（税込）

豆腐ハンバーグを2個増量。食感の良いれんこんや甘みのあるさつまいもなど、彩り豊かな具材8種類を盛り付けた。

【画像19点を見る】彩り野菜のにぎわい弁当、もちっとサンド、俵おむすびセット など

◆俵おむすびセット

価格：470円（税込）

俵おにぎりを1個増量し、コロッケとシュウマイは2倍に増量。俵型おにぎりと海老フライ、コロッケ、シュウマイ、ウインナー、肉団子などを詰め合わせた。

◆豆腐が主役！6種具材のひじきの炒め煮

価格：245円（税込）

総重量を50％増量。豆腐、人参、れんこん、油揚げ、ひじき、枝豆を使用した炒め煮で、やさしい甘さの味付けに仕上げた。

◆食物繊維が摂れる28品目のサラダ

価格：345円（税込）

総重量を50％増量。アマニ油入りドレッシングで食べる、28品目の食材を使用したサラダ。

◆1/2日分の緑黄色野菜が摂れるミネストローネ

価格：398円（税込）

総重量を50％増量。野菜をじっくり炒めてからスープを煮出し、旨みを引き出した。1/2日分の緑黄色野菜が摂れる。

【増量フェス対象商品】

◆もちっとどら焼き

価格：198円（税込）

粒あん＆ホイップを2倍に増量。甘さ控えめで風味豊かな北海道産きたろまん小豆の粒あんとホイップを、もちもち食感の生地で挟んだ。

もちっとどら焼き

◆チョコづくし

価格：168円（税込）

ダイスチョコを40％増量。ダイスチョコにビスケット生地をかぶせた菓子パンで、チョコのゴロッとした食感をより楽しめる。

◆濃厚ソースの焼きそばパン

価格：170円（税込）

麺を40％増量。しっとりとしたコッペパンに濃厚ソースで味付けした焼きそばを挟み、追いソースとマヨネーズ、紅生姜をトッピングした。

◆手巻辛子明太子おにぎり

価格：218円（税込）

具材を40％増量。熟成させたすけそうだらの卵を使用した明太子を包み込んだ。

◆炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド

価格：348円（税込）

サンドを1層増量。照焼チキンとタマゴサラダ、ゆで卵を挟んだ食べ応えのあるサンドイッチ。

◆冷しとろろそば（国産大和芋3割配合のとろろ使用）

価格：530円（税込）

とろろを1袋、麺を20％増量。国産大和芋を3割配合したとろろを使用した定番商品。

◆冷し温玉ぶっかけうどん

価格：460円（税込）

温玉を1個増量。冷しうどんに温玉、揚げ玉、生姜、花かつおをトッピングした。

〈アプリキャンペーンも実施〉

NewDaysアプリに登録したSuica・PASMOで「増量フェス」対象商品を購入すると、対象商品1点につきスタンプを1個付与する。

スタンプを3個集めて応募すると、抽選で100人に「ニュータススイーツ・ベーカリー」で利用できる500円分の買い物クーポン（100円分×5枚）をプレゼントする。

応募は1人1回まで。事前にNewDaysアプリの会員登録と、Suica・PASMOのID番号登録が必要。

【スタンプ付与期間】

6月2日〜6月15日

【応募締切】

6月16日