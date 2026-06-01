インスタグラム更新

フィギュアスケート男子の大島光翔（富士薬品）が5月30日、自身のインスタグラムを更新。「ついに来ました、この時が」とし、練習で大技に成功する動画を投稿すると、スケート仲間やファンから祝福が殺到した。

スムーズな助走から、高く舞い、そして鋭く回った。大島が4回転トーループをクリーンに成功。歓喜のガッツポーズを見せれば、リンクには仲間からの拍手が響いた。

5月30日に「ついに来ました、この時が。 よっしゃあああああああああああああああ 降りたぞおおおおおおお」として大技を決める動画を公開すると、スケーターも反応。佐藤駿が炎の絵文字で反応すれば、中田璃士は「きたー！」とコメントした。織田信成氏も「おめでトゥーループ」と称えた他、ファンからも賛辞が相次いだ。

「めっちゃ綺麗に決まりましたね！」

「スゴイスゴイスゴイ」

「試合で見れるのが楽しみです！」

「美美4Tキタァ」

大島はファンから「スタァ」と呼ばれる人気スケーター。昨年末の全日本選手権は10位となり、ド派手な衣装でも注目を集めていた。日本スケート連盟の令和8年度の強化選手Bに名を連ねている。



（THE ANSWER編集部）