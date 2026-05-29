IPX7防水、18時間再生対応！Bluetoothスピーカー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大20W出力の迫力サウンドとIPX7防水性能を備え、アウトドアでも長時間再生が楽しめるポータブルBluetoothスピーカー「400-SP127」を発売した。
■コンパクトボディから響く、迫力の20Wサウンド
本製品は、最大20W出力に対応したポータブルBluetoothスピーカー。45mm径のデュアルドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、コンパクトサイズながら重低音から高音域までバランス良く再生する。映画や音楽、動画視聴はもちろん、アウトドアシーンでも周囲を包み込むような迫力サウンドを楽しめる。持ち運びしやすいサイズ感で、場所を選ばず本格的な音響空間を実現する。
■水辺やアウトドアでも安心のIPX7防水対応
IPX7の防水性能を備えているため、突然の雨や水しぶきが気になるシーンでも安心して使用できる。キャンプやバーベキュー、プールサイド、キッチンなど、さまざまな場所で気軽に音楽を楽しめる。アウトドアレジャーだけでなく、毎日の生活空間にも自然に溶け込み、いつでもお気に入りの音楽を身近に感じられるアイテムだ。
■最大約18時間再生で、長時間でも快適
内蔵リチウムイオンバッテリーを搭載し、最大約18時間の連続再生に対応している。長時間のアウトドアイベントや旅行中でも充電切れを気にせず使用できるため、音楽を思いきり楽しめる。また、USB Type-C充電に対応し、約3時間でフル充電が可能です。外出前の短時間充電でもすぐに持ち出せる利便性の高さも魅力だ。
■Bluetooth・microSD・AUX対応で幅広く使える
Bluetooth 6.0に対応し、スマートフォンやタブレット、PCなどとワイヤレス接続が可能だ。さらに、microSDカード再生やAUX入力にも対応しているため、通信環境に左右されずさまざまな再生方法を選択できる。動画視聴やゲーム、BGM再生など、シーンに合わせた柔軟な使い方ができるため、日常からレジャーまで幅広く活躍する。
■LED演出で、音楽空間をもっと楽しく
本製品はLEDライティング機能を搭載しており、音楽に合わせて空間を華やかに演出する。夜のキャンプやホームパーティーでは、光とサウンドが一体となった臨場感ある空間づくりを楽しめる。ストラップ付きで持ち運びもしやすく、気軽に好きな場所へ持ち出せるため、いつでもどこでも音楽体験をより特別なものにする。
■商品仕様
■ポータブルBluetoothスピーカー「400-SP127」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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本製品は、最大20W出力に対応したポータブルBluetoothスピーカー。45mm径のデュアルドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、コンパクトサイズながら重低音から高音域までバランス良く再生する。映画や音楽、動画視聴はもちろん、アウトドアシーンでも周囲を包み込むような迫力サウンドを楽しめる。持ち運びしやすいサイズ感で、場所を選ばず本格的な音響空間を実現する。
■水辺やアウトドアでも安心のIPX7防水対応
IPX7の防水性能を備えているため、突然の雨や水しぶきが気になるシーンでも安心して使用できる。キャンプやバーベキュー、プールサイド、キッチンなど、さまざまな場所で気軽に音楽を楽しめる。アウトドアレジャーだけでなく、毎日の生活空間にも自然に溶け込み、いつでもお気に入りの音楽を身近に感じられるアイテムだ。
■最大約18時間再生で、長時間でも快適
内蔵リチウムイオンバッテリーを搭載し、最大約18時間の連続再生に対応している。長時間のアウトドアイベントや旅行中でも充電切れを気にせず使用できるため、音楽を思いきり楽しめる。また、USB Type-C充電に対応し、約3時間でフル充電が可能です。外出前の短時間充電でもすぐに持ち出せる利便性の高さも魅力だ。
■Bluetooth・microSD・AUX対応で幅広く使える
Bluetooth 6.0に対応し、スマートフォンやタブレット、PCなどとワイヤレス接続が可能だ。さらに、microSDカード再生やAUX入力にも対応しているため、通信環境に左右されずさまざまな再生方法を選択できる。動画視聴やゲーム、BGM再生など、シーンに合わせた柔軟な使い方ができるため、日常からレジャーまで幅広く活躍する。
■LED演出で、音楽空間をもっと楽しく
本製品はLEDライティング機能を搭載しており、音楽に合わせて空間を華やかに演出する。夜のキャンプやホームパーティーでは、光とサウンドが一体となった臨場感ある空間づくりを楽しめる。ストラップ付きで持ち運びもしやすく、気軽に好きな場所へ持ち出せるため、いつでもどこでも音楽体験をより特別なものにする。
■商品仕様
■ポータブルBluetoothスピーカー「400-SP127」
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