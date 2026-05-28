文字通り、“神”をも恐れぬ男が捕まった。

【画像】「まず、先生の尿を飲むように」芸能関係の女性（28）を支配した自称霊能者の大野勝彦被告（65）を見る

被害者の1人であるA子さん（当時28）は芸能関係者だった。コロナ禍で仕事が減ってしまったことについて悩んでいて、そんなときに知り合ったのが知人のB子さん（当時36）の夫だった。仮想通貨の勉強会でたまたま知り合ったのだ。

「神事をしているすごい先生がいるんだ。妻もお世話になっているし、自分も神社ツアーに行って、先生の力で人生が好転したんだ」

「どんな先生なの？」

「動波神術を操る神生先生だよ」

それこそが卑劣な強姦魔である大野勝彦被告（当時65）の別名だった。

「神生先生は本物だ」と聞き紹介を頼んだ

B子さんの夫は、大野被告を紹介してもらったという男性美容師をA子さんに紹介。「うちの店には何人も霊能者が出入りしているが、神生先生は本物だ」という話を聞き、A子さんは「自分もぜひ会ってみたい」と紹介を頼んだ。

2022年11月27日、A子さんはB子さんの夫に付き添ってもらい、東京都千代田区にある高級ホテルのレストランで大野被告に会うことになった。

「初めまして。神生です。あなたのことはテレビで見て知っていますよ」

大野被告は何の変哲もない老人に見えたが、A子さんは運に左右される芸能界で生きる不安などについて話した。



現場となったホテル （筆者撮影）

「運に強い影響を与えるのは子宮にたまるエネルギーなんだ。あなたの子宮のオーラは黒く見える。悪い男のエネルギーを受けている。これを取り除いて、良いエネルギーを入れなければならない。悪いエネルギーを取り除くだけなら普通の霊能者でもできるが、良いエネルギーを入れることができるのは私だけだ」

その日は3万円払ってお祓いをしてもらった。大野被告が面倒を見ていたというロックグループのメンバーや大野被告の指導を受けて飛躍したという有名バイオリニストの話を聞いて、大野被告の信者になることを誓うと、金銭のやり取りが免除された。こうしてA子さんと大野被告の主従関係が始まった。

「神とつながっている私しかできない」

同年12月14日、A子さんは同じ高級ホテルの9階の客室で大野被告と会った。そのときに「子宮にたまっている黒いエネルギーの正体」について告げられた。

「あなたは男性関係がありすぎて、子宮に問題がある。この業界にいれば、望まない性行為をしなければならないこともあるでしょう。そうやって汚れた子宮のエネルギーを取り除き、プラスのエネルギーを入れることは神とつながっている私しかできない。ここで苦行を味わっておけば、外では幸せしかないだろう」

大野被告は自分が神とつながることになったこれまでの人生についても語り始めた。それまでまったく違う仕事をしていたが、寝ていたら雷に打たれるような衝撃を受けた。そのときに「お前の体を借りる」という神の声を聞いた。それ以来、神のエネルギーが直接体に降り注がれるようになり、人の悪運を吉運に転換する能力が身に付いたというのだ。

「私の体は神のエネルギーそのものだ。私から出るものはすべて神のエネルギーが宿っている。それを注入することで良いエネルギーを体に宿してふたをすることができる。やってみるか？」

「はい、やってみたいです」

A子さんはそのときに何となく性行為を想像したと言うが、信頼できる人たちからの紹介であったことや、現実に大野被告からプラスのエネルギーを受け取って、第一線で活躍している人たちの話を聞いて、これを飛躍のきっかけにしたいと考えたのだ。

A子さんはまた2日後に大野被告と会う約束をし、最後はキスをされて別れた。

「まず、先生の尿を飲むように…」ホテルで行われた修行

同年12月16日、また同じホテルの部屋に呼び出され、修行をすることになった。その日にさせられたことは、A子さんの証言によると次の通りだ。

「まず、先生の尿を飲むように言われ、コップにでも入れるのかと思ったら、ズボンと下着を下ろし、『くわえるか？』と聞いてきた。尿は半分は飲んだが、半分はこぼした。途中でトイレに行こうとすると、『見られなくていいのか？』と呼び止められ、『ご主人様、見てください』と言うように命令された」

それから乳首や陰部を強くつねられ、頭のてっぺんから爪先まで全身を舐めるように命じられた。

「先生は裸になって仰向けになり、『口も舐めなさい』『耳の穴も鼻の穴も』と注文された。表が終わると、裏も舐めさせられた。そして、当然のように口腔性交させられ、『入れていいよ』と言われ、私が上になって避妊具も着けずにセックスしました」

「このセットを1年間で1000回こなしなさい」

その間、大野被告は無表情だった。だからこそ、これは修行なのだろうと思い、コトが済んでから陰茎を舐めて掃除するように言われても、その通り従った。

「これで修行は1セット終わりだ。このセットを1年間で1000回こなしなさい。その頃には別の世界が広がっているだろう」

A子さんは大野被告にこんなことを言われて、「もう1セットやるか？」という誘いに応じ、同じことを計3時間かけてやり遂げた。

終わったのが午前1時過ぎだったので、その日は一緒にホテルに泊まることにした。それでも苦行をやり遂げたという達成感に満ち溢れていた。

それから3日後にも同じホテルの同じ部屋に呼び出され、いつものように1セットを終えた。その日も大野被告と一緒に泊まり、翌朝にも2〜3セットをこなすことになった。

〈「トイレで浣腸液を500mlも注入」「乳首や陰部をつまむ修行も…」自称“神とつながる力を持つ”男（65）による被害、2人の女性が告発に踏み切るまで〉へ続く

（諸岡 宏樹）