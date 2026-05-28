TOHOシネマズのポップコーンが「ハッピーターン」と初コラボ！ 6．11発売
ジャパンフリトレーとTOHOシネマズとの共同プロジェクトによる映画館専用ポップコーンブランド「シネマイクポップコーン」は、今年50周年を迎える「ハッピーターン」と初めてコラボレーション。「シネマイクポップコーン ハッピーターン味」が、6月11日（木）から全国のTOHOシネマズで発売される。
【写真】2014年に誕生した「シネマイクポップコーン」
■唯一無二の味わい
今回登場する「シネマイクポップコーン ハッピーターン味」は、亀田製菓監修のもと「ハッピーターン」ならではの甘じょっぱい味わいと、香ばしさをポップコーンで表現した商品。
ロングセラーブランド「マイクポップコーン」の開発ノウハウを駆使した出来立ての温かいポップコーンで、唯一無二の「ハッピーターン」の味わいを楽しめる。なお、ハッピーパウダーをは使用していない。
TOHOシネマズでしか食べられない“止まらないおいしさ”となっている。
「シネマイクポップコーン ハッピーターン味」は、6月11日（木）から全国のTOHOシネマズで発売。1個500円（税別）。
【写真】2014年に誕生した「シネマイクポップコーン」
■唯一無二の味わい
今回登場する「シネマイクポップコーン ハッピーターン味」は、亀田製菓監修のもと「ハッピーターン」ならではの甘じょっぱい味わいと、香ばしさをポップコーンで表現した商品。
ロングセラーブランド「マイクポップコーン」の開発ノウハウを駆使した出来立ての温かいポップコーンで、唯一無二の「ハッピーターン」の味わいを楽しめる。なお、ハッピーパウダーをは使用していない。
TOHOシネマズでしか食べられない“止まらないおいしさ”となっている。
「シネマイクポップコーン ハッピーターン味」は、6月11日（木）から全国のTOHOシネマズで発売。1個500円（税別）。