Minimalのかき氷が今年も登場♡チョコレート尽くしの贅沢な夏限定スイーツ

東京・富ヶ谷のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）」から、夏限定の「チョコレートかき氷」が2026年6月1日より登場します。暑い季節にもチョコレートを心ゆくまで楽しんでほしいという想いから生まれた一皿は、カカオの個性を重ねた専門店ならではの味わい♡ひんやりとした氷と豊かなチョコレートの香りが溶け合う、この夏注目のご褒美スイーツです。

カカオの魅力を重ねた一皿

Minimalの「かき氷」は、チョコレート専門店だからこそ実現した奥行きのある味わいが魅力です。価格は1,650円。2026年6月1日から9月30日まで、富ヶ谷本店で期間限定販売されます。

※1日15杯限定。※イートイン・テイクアウト可。

氷の上には、トリニダード・トバゴ、ブラジル、ガーナのカカオを使ったチョコレートソースをたっぷり。ビターさと香り、やさしい甘みが重なり合い、すっきりとした後味に仕上がっています。

さらに、ナッツのような香ばしさを感じる「NUTTY MILK」チョコレートのゼリー、濃厚なカカオ感を楽しめるチョコレートクリーム“クレムー”を重ねることで、ひと口ごとに異なる表情に出会えます。

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食感も香りも変わる5つの仕掛け

おいしさの秘密は、緻密に計算された5つのパーツ。

チョコレートゼリーはぷるんと軽やかな口あたり。アーモンドのプラリネソースは、香ばしさと穏やかな甘みがふわっと広がります。

さらに中には、卵とミルクのコクを感じるやさしいミルクアイスが隠れていて、食べ進める楽しさもたっぷり。

氷の冷たさの中で、チョコレートの香りが次々に変化していく感覚はまるでコース仕立てのデザートのよう。仕上げにお好みで練乳をかければ、よりまろやかな味わいに変化します♪

暑さを忘れさせてくれる軽やかさがありながら、しっかり満足感もある絶妙なバランス。チョコレート好きにはたまらない夏の一品です。

富ヶ谷で楽しむ夏のご褒美

Minimal富ヶ谷本店は、カカオ本来の個性を大切にしたBean to Barチョコレートで人気の専門店。そんなブランドが届ける夏限定スイーツは、見た目にも涼やかで特別感たっぷりです。

自分へのご褒美はもちろん、チョコレート好きの友人とのカフェ時間にもぴったり。東京で味わえる期間限定の贅沢を、ぜひ体験してみてください♡

Minimalのかき氷でひんやり贅沢な夏を♡

チョコレートの奥深さと、かき氷の軽やかな口どけを一度に楽しめるMinimalの夏限定「チョコレートかき氷」。カカオの香りや食感の変化を楽しみながら味わう時間は、まさに大人のご褒美です♡

1日15杯限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この夏だけの特別なひんやりスイーツを、ぜひ味わってみてくださいね。