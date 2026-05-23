◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)

ここまで4連勝とした阪神。藤川球児監督が試合後、インタビューに応じました。

今季初完封をマークした村上頌樹投手については「素晴らしいピッチング」と称賛。「最近は低めにボールが収まりだしましたから、非常によくなっていると思います」と評価します。

そんな村上投手の立ち上がりですが、守備の乱れから先頭に2塁打を許し、ゴロの間に3塁へ進めるというピンチも。ここで前進守備を取り、後続をゴロに打ち取ったことで、ランナーを本塁タッチアウトとしました。藤川監督はこの場面について、新たな東京ドームの芝について「打球があまり跳ねない」とコメント。「前進守備で勝負をかけたんですけど、バッテリーがうまく内野ゴロを打たせたと思います」と選手たちをたたえました。

さらに前日の猛打賞に加え、この日も先制タイムリーを含むマルチ安打とした立石正広選手についてもコメント。3塁ベンチからは打席での表情が見えないとしながら、「こちらもビックリするような打ち方をしますね」と笑顔を見せました。

カード勝ち越しを決めるも「もう1つですね。明日です。もう1つ勝てば、また次だし。明日です」と気を引き締めた藤川監督。そんな“明日”に向けても「交流戦前最後ですから。ジャイアンツと素晴らしく熱い試合をやらなければ」と意気込みました。