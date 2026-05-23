「犬が首をかしげる音」を聞かされた時のワンコの反応が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で66万1000回再生を突破し、「可愛いねえ」「ずーっと見ていたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：『犬が首をかしげる音』を聞かせた結果→思った以上に反応して…吹っ飛んでいきそうな『想像以上の動き方』】

必死に音を聞くワンコ

TikTokアカウント「moonmun0412」に投稿されたのは、「犬が首をかしげる音」を聞いた時のトイプードル「むん」ちゃんの様子。むんちゃんは、お転婆でマイペースな女の子なんだそう。

飼い主さんがむんちゃんに聞かせたのは、「犬が首をかしげる音」とされている、機械音のようなもの。聞いた瞬間から、むんちゃんは思いっきり右側に首をかしげます。

限界まで首をかしげて

それ以上は首が回らなさそうな角度まで、全力で首をかしげるむんちゃん。中には無反応のワンコもいるようですが、むんちゃんには効果抜群のようです。

一生懸命何の音かを理解しようとしているのか、左に右にと方向を変えて首をかしげるむんちゃん。キラキラの目と必死さに、あざとさすら感じてしまいます…！

いろんなものに興味津々

1歳になったばかりだというむんちゃんは、とっても甘えん坊で、お外を観察することも大好きなんだそう。お耳をぴくぴくさせながら、色々な音を頑張って聞こうとすることもあるんだとか。

モコモコのお布団で、時には枕も使いこなしながら寝るのが大好きだというむんちゃん。むんちゃんの音を聞こうとするひたむきすぎる姿に、多くの人がときめいてしまったのでした。

投稿には「可愛いねえ」「ずーっと見ていたい」「理解しようと努力してる！」「あざといｗ」「首疲れちゃうよー」「角度がすごい」といったコメントが寄せられています。

むんちゃんのキュートさ溢れる日常は、TikTokアカウント「moonmun0412」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moonmun0412」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。