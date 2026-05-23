　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※5月22日終値の5月15日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,317銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ　　-40.9　　　13　
２. <4263> サスメド　　　東証Ｇ　　-33.6 　　683　 人工知能関連
３. <4125> 三和油化工業　東証Ｓ　　-30.3　　2672　
４. <475A> ギミック　　　東証Ｓ　　-30.0 　　703　
５. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-29.6　　　19　 仮想通貨関連
６. <2998> クリアル　　　東証Ｇ　　-28.0 　　494　
７. <6580> ライトアップ　東証Ｇ　　-28.0 　　863　 人工知能関連
８. <4351> 山田債権　　　東証Ｓ　　-27.9 　　966　
９. <5852> アーレスティ　東証Ｐ　　-27.8 　　644　 ２７年３月期は大幅減益見通しで８円減配へ
10. <554A> バトンズ　　　東証Ｇ　　-27.1　　1350　
11. <6907> ジオマテック　東証Ｓ　　-27.0 　　686　
12. <291A> リスキル　　　東証Ｇ　　-26.6　　1682　
13. <9913> 日邦産業　　　東証Ｓ　　-23.6　　3355　 ２７年３月期一転営業減益へ
14. <4240> クラスター　　東証Ｓ　　-22.4 　　325　
15. <9553> マイクロアド　東証Ｇ　　-22.3 　　587　
16. <6262> ペガサス　　　東証Ｓ　　-22.1 　　610　
17. <9906> 藤井産業　　　東証Ｓ　　-21.6　　3810　
18. <4169> エネチェンジ　東証Ｇ　　-21.4 　　231　 持分法適用関連会社が民事再生手続開始申立て、EV普及が当初想定下回る
19. <2158> フロンテオ　　東証Ｇ　　-21.4 　　620　 ２７年３月期営業減益へ
20. <6039> 動物高度医療　東証Ｇ　　-21.4 　　981　
21. <3933> チエル　　　　東証Ｓ　　-21.4 　　567　 サイバーセキュリティ関連
22. <3664> ＷＩＺＥ　　　東証Ｇ　　-21.2　　　26　
23. <6824> 新コスモス　　東証Ｓ　　-21.1　　4200　 宇宙開発関連
24. <3640> 電算　　　　　東証Ｓ　　-20.9　　2335　 データセンター関連
25. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ　　-20.1 　　262　 人工知能関連
26. <4579> ラクオリア　　東証Ｇ　　-19.9 　　572　
27. <5342> ジャニス　　　名証Ｍ　　-19.7 　　474　
28. <3417> 大木ヘルス　　東証Ｓ　　-19.5　　1091　
29. <5870> ナルネット　　東証Ｇ　　-19.3 　　784　
30. <6615> ＵＭＣエレ　　東証Ｐ　　-19.2 　　252　 中国生産体制の再構築で今期は最終赤字に転落へ
31. <5838> 楽天銀　　　　東証Ｐ　　-19.2　　4847　 グループのフィンテック事業再編に伴うＥＰＳ低下を懸念
32. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-18.9 　　154　 仮想通貨関連
33. <5591> アヴィレン　　東証Ｇ　　-18.5 　　815　 人工知能関連
34. <4894> クオリプス　　東証Ｇ　　-18.5　　5120　
35. <4275> カーリット　　東証Ｐ　　-18.5　　2234　 ＰＥＴ飲料製造ラインの改造工事で今期は営業益８％減を計画
36. <4492> ゼネテック　　東証Ｓ　　-18.4 　　381　
37. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ　　-18.0　　1619　 仮想通貨関連
38. <6493> ＮＩＴＴＡＮ　東証Ｓ　　-18.0 　　507　
39. <5034> ウネリー　　　東証Ｇ　　-17.5　　2171　
40. <3150> グリムス　　　東証Ｐ　　-17.4　　2414　 蓄電池関連
41. <1384> ホクリヨウ　　東証Ｓ　　-17.2　　2072　
42. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　-17.1　　1579　 人工知能関連
43. <141A> トライアル　　東証Ｇ　　-16.8　　2971　 今期業績予想を増額も市場予想には未達
44. <5803> フジクラ　　　東証Ｐ　　-16.7　　4850　 今期は最終微減益予想で失望感
45. <4288> アズジェント　東証Ｓ　　-16.6 　　463　 サイバーセキュリティ関連
46. <4112> 保土谷　　　　東証Ｐ　　-16.5　　2132　 ２７年３月期は減益を予想
47. <6369> トヨカネツ　　東証Ｐ　　-16.5　　2251　
48. <4512> わかもと　　　東証Ｓ　　-16.5 　　284　
49. <6912> 菊水ＨＤ　　　東証Ｓ　　-16.2　　2094　 電気自動車関連
50. <9268> オプティマス　東証Ｓ　　-16.2 　　394　

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