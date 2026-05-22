【ブラックスワン】 2027年7月 発売予定 価格：40,480円

アルターは、フィギュア「ブラックスワン」を2027年7月に発売する。価格は40,480円。

本製品は、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』より、「ガーデン・オブ・リコレクション」のメモキーパー「ブラックスワン」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

カードを操り、記憶を渡り歩くような浮遊感のあるポーズで立体化しており、ふんわりとウェーブした髪はカーブや毛筋が丁寧に造形され、衣装の質感を感じさせるシワ造形と相まって見ごたえのある出来栄えとなっている。

唇のグロスがつややかな口元や、淡い瞳の書き込みなど、ミステリアスな微笑みを繊細な彩色で再現しているほか、紫を基調とした衣装は、パール塗装やツヤ具合に差異を設けており、多彩な質感表現を楽しむことができる。

また、割れた絵画や結晶の、グラデーションやパール塗装を用いた幻想的な色味にも注目となっている。

「ブラックスワン」

購入特典「ミニ色紙」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約260mm 素材：PVC、ABS その他仕様購入特典：ミニ色紙※miHoYo公式ショップ販売分（ 中国 地域限定）には上記特典は付属せず、異なる特典が付属します

(C) miHoYo

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。