「安楽死を選んだ家族の決断とその後の日々を継続的に追った、世界のジャーナリズムでも類を見ない映像記録」『ザ・ノンフィクション』国際メディアコンクールで8年連続受賞

「安楽死を選んだ家族の決断とその後の日々を継続的に追った、世界のジャーナリズムでも類を見ない映像記録」『ザ・ノンフィクション』国際メディアコンクールで8年連続受賞