「サザエさんの家、大移動〜！」



【動画】家ごと転がった！？ 衝撃移動の瞬間

そんなコメントが添えられた愛犬の動画がThreadsで爆笑を誘っています。映っているのは、「プリンセス」ちゃん（2歳・女の子）。ふだんは、「プーちゃん」という愛称で呼ばれています。



アニメ「サザエさん」のエンディングで、一家がサザエさんを先頭に一列になって歩き、家に入ると建物がぴょこんと伸び縮みするあの光景。今回話題になったのは、そんな名シーンを彷彿とさせるプーちゃんの姿です。



小さなおうちのかたちをしたわんちゃん用のハウスの中に勢いよく入ったプーちゃん。すると、何やらハウスが小刻みに揺れ始めました。



ハウスの動きがぴたりと停止したかと思った次の瞬間、ゴロンとハウスごと横に倒れて――。



さらに、そのまま転がりながら前へと移動していきます。



動きが止まったところで、ハウスから勢いよく飛び出したプーちゃん。



そのまま何事もなかったかのように部屋中を駆け回り始めました。



これには「な、なに!?」とつぶやきながら、飼い主さんも爆笑。投稿には1.3万件超の“いいね”が寄せられ、「マジで良いもん見たww」「途中からやばい」「家が吹っ飛んだ！」など、吹き出す人が続出しています。当時の状況について、飼い主のプリンセスさん（@princess20240319）にお話を伺いました。



ハウスは「ピットイン」の場所！ パワフルに爆走

――撮影時の状況を教えてください。



「突然スイッチが入って始まる『爆走タイム』の一コマです。このハウスは彼女にとってピットインのような存在ですね。中に入ってホリホリと激しくガタガタさせる様子が、皆さんから『サザエさんハウス』と言われています」



――この光景を見た感想は？



「いつもの爆走だと思っていたら、いきなりハウスごとこちらに迫ってきたのでびっくり！あまりにおもしろくて大爆笑してしまいました」



――この後はどうなりましたか？



「大丈夫かな？と一瞬心配しましたが、ハウスからぴょんと飛び出した後はそのまま爆走を続け、何事もなかったかのようにしていました」



――普段はどんな性格の子ですか？



「元気でお転婆な女の子です。逆立ちでおしっこをしたり、飛び跳ねたり爆走したり……1.5キロと小さな体ながら、とてもパワフルです。そうかと思えば、パパが帰宅するとじりじりと近寄って、ゴロンと寝そべり『お腹を触って』とアピールする甘えん坊な一面も。おもしろくて楽しい、愛くるしい子ですね」



リプライには、予想外すぎるハウスの動きに思わず笑ってしまったという声や、リアルな「サザエさんの家」状態に驚く声が寄せられています。



「ハリケーンきた」

「想像と違う移動で爆笑」

「マジで良いもん見たww」

「はーかわい、おもろ、最高」

「気抜いてました！ 途中からやばい（笑）」

「リアルサザエさんの家！ 家が吹っ飛んだ」

「早送りかと思ったけど普通のスピードだった」

「最後、家が吹っ飛んだところでめちゃくちゃ笑いました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）