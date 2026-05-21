5月20日、女優・出口夏希と俳優・伊藤健太郎の“お泊り愛”が『女性セブンプラス』に報じられた。この熱愛スクープを受け、過去の交際相手との“奇縁”が注目を集めている。

同誌によると、2025年秋頃に伊藤から出口への熱心なアプローチがあり、交際に発展したという。5月中旬の夜、伊藤が運転する車から2人で降り、連れ立って伊藤の自宅マンションへ消えていく姿が同誌に目撃されている。

「出口さんと伊藤さんは、2023年の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演し、思いを寄せ合う男女を演じました。舞台挨拶では、仲の良さそうなやり取りを見せたこともあり、ファンからは納得の声が多く上がっています」（芸能担当記者）

一方、出口は伊藤の過去の交際相手である女優・山本舞香と思わぬところで関係があったようだ。出口が所属している事務所は、山本が2024年7月まで所属していた事務所でもあり、山本にとって出口は後輩にあたる。

過去には、山本のInstagramで、同じイベントに出演した2人の“密着2ショット”が掲載されたこともある。出口のInstagramには、山本がたびたび“イイネ”を押しており、後輩として可愛がっている様子もうかがえた。Xでは、当時の写真が掘り返され、驚きの反応が続出している。

《前まで同じ事務所所属で先輩後輩だったの草》

《出口夏希、山本舞香の事務所の後輩とな》

山本といえば、伊藤と破局・復縁を繰り返し、伊藤がひき逃げ事件で活動休止中も支え続けてきた。だが、2024年春頃には破局が報じられ、同年10月にはロックバンド・MY FIRST STORYのHiroと電撃婚。わずか半年でのスピード婚は、世間に大きな衝撃を与えた。

「結婚から1年以上がたちましたが、お互いにのろけ話をあちこちで披露するなど、夫婦関係は順調なようです。今年は、2月にHiroさんのバンドが当面の活動休止を発表、山本さんが5月に第一子妊娠を報告し、夫婦にとっては大きく環境の変わる時期になります。“元彼”とかつての後輩の熱愛報道で、山本さんの胸中を懸念する声もあがりましたが、サバサバした性格上、あまり気にしていないのではないでしょうか。

ただ、一つだけ気になるのは、山本さんのInstagramから、出口さんとの2ショットがいつの間にか削除されている点です。何か思うことがあったのか、単なる投稿の整理なのかはわかりませんが……」（同前）

確かに山本は2019年3月、イベントで共演した出口との2ショットをInstagramに投稿していた。この投稿は当時報道もされていたが、現在は見当たらない。二人の絆に異変がなければいいのだが……。