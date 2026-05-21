日本大学の入学試験を替え玉受験しようとしたとして、中国籍の塾講師の男が警視庁に逮捕されました。

有印私文書偽造と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、中国籍の塾講師・李彬容疑者（39）です。

李容疑者は今年3月4日、他の人物と共謀し、世田谷区で行われた日本大学の入学試験会場に侵入し、他人になりすまして解答用紙に名前を書き、試験を受けようとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、李容疑者はSNSで知り合った人物から「大学入試を受けてくれたら報酬を支払う」と言われ、10代の中国籍の男性名義の受験票と小型カメラなどを受け取り、袖口にカメラを仕込んで犯行に及んでいたということです。しかし、李容疑者が試験を受けるために席に座っていたところ、受験する男性本人が現れ、事件が発覚したということです。

この男性は李容疑者に替え玉受験を依頼していない、と話しているということです。

警視庁は、李容疑者の関係先からカンニング目的とみられる小型カメラやイヤホンなど、複数の電子機器を押収したということです。

李容疑者は取り調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているということで、警視庁は李容疑者が小型カメラなどを使い、別の場所にいる人物に試験問題などを伝え、カンニングをする目的などがあったとみて調べています。