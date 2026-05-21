変動金利で住宅ローンを組んだ夫婦が「月々は助かっているけれど、今後の金利上昇が気になる」と話していました。返済額の低さと将来の不安は、どうバランスを取って考えるべきなのでしょうか？

変動金利の住宅ローンはなぜ月々の返済額を抑えやすい？

変動金利は、固定金利よりも当初の金利が低く設定されることが多い住宅ローンです。そのため、同じ金額を借りても毎月の返済額を抑えやすく、家計に余裕を作りやすい点がメリットといえます。

例えば、子どもが小さい家庭や、これから教育費が増える家庭では、住宅ローンの返済を少しでも軽くしたいと考えるでしょう。毎月の返済を抑えられれば、日々の生活費や急な出費にも対応でき、家計にゆとりを持たせやすくなります。

変動金利は金利が一定ではなく、一般的には半年ごとに金利が見直されます。多くの金融機関では、元利均等返済の変動金利型に「5年ルール」や「125％ルール」を設けています。

5年ルールとは、金利が上がっても毎月の返済額がすぐに変わらない仕組みです。125％ルールは、返済額が見直される際の上昇幅を、前回の125％までに抑える仕組みを指します。ただし、これらは家計の急な負担増を防ぐ仕組みであり、利息の負担そのものがなくすものではありません。



金利が上がると住宅ローンの返済額はどう変わる？

変動金利で気をつけたいのは、金利が上がると利息の支払いが増える点です。金利が上がっても、毎月の返済額がすぐに増えるとはかぎりません。ただし、返済額のなかで利息の割合が増え、元金の減るペースが遅くなることがあります。

住宅ローンの返済額は、借りたお金そのものである「元金」と、金融機関に支払う「利息」で成り立っています。金利が低い間は利息の負担が小さいため、元金の返済が進みやすくなります。一方、金利が上がると、返済額が変わらない期間でも、ローン残高が思ったほど減らない可能性があります。

また、金利が大きく上がると、毎月の返済額だけでは利息を払いきれないケースも考えられます。この払いきれなかった利息を、「未払利息」といいます。未払利息が発生すると、後から返済負担が重くなる可能性があります。そのため、返済額が変わっていないから安心と考えず、ローン残高の減り方も確認しておきましょう。



返済額の低さと将来の不安をどうバランスよく考える？

変動金利を選んでいる家庭は、まず金利が上がった場合の返済額を確認することが大切です。金融機関のシミュレーションを使い、金利が1％、2％上がった場合に月々の返済がいくらになるかを見ておくと、家計への影響を具体的に考えやすくなります。

また、毎月の返済額を抑えられている場合は、その分だけ家計に余裕が生まれます。その余裕をすべて日々の支出に回すのではなく、金利が上がったときの備えとして一部を残しておくことが大切です。

浮いたお金の一部を貯蓄に回しておけば、金利が上がったときの備えになります。生活費の半年分を目安にした予備資金や、将来の繰り上げ返済用の資金として残しておくと安心です。

固定金利への借り換えも、将来の不安を減らす方法の一つです。ただし、固定金利にすると毎月の返済額が上がる場合があり、借り換えには手数料もかかります。そのため、不安を減らせるというメリットだけで判断せず、今の家計に無理が出ないか、総返済額がどう変わるかを確認したうえで慎重に検討しましょう。

夫婦で話し合うときは、金利が上がるかどうかを予想するだけでなく、上がった場合にどうするかを決めておくことが大切です。例えば、返済額が月2万円増えたら支出を見直す、金利が一定以上になったら借り換えを検討するなど、行動の目安を作ると不安を減らせるでしょう。



変動金利は今の返済額と将来の負担をあわせて考えよう

変動金利の住宅ローンは、月々の返済額を抑えやすい点が大きな魅力です。家計に余裕ができれば、教育費や貯蓄との両立もしやすくなります。一方で、金利が上がると利息の負担が増え、将来の返済計画に影響する可能性があります。5年ルールや125％ルールがあっても、負担が完全になくなるわけではありません。

変動金利を選ぶときは、今の返済額だけでなく、金利が上がった場合の負担もあわせて考える必要があります。毎月の返済に余裕があるうちに、将来の支出増に備えておくと安心です。

あわせて、金利が上がったときに家計をどう見直すか、借り換えを検討するかなどを夫婦で話し合っておくことが大切です。変動金利のメリットを生かすためにも、今の家計と将来の負担を確認しながら、無理のない返済計画を立てましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー