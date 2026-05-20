¿²¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¥ÑÇ¤È»ÒÇ¤¿¤Á¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÈ¿¶Á¡Ö¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦µÍ¤á£÷¡×¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¤«¤Ê¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¿²»Ñ¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë¿²¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¿²¾²¤Ë¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë½¸¤Þ¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¤òÁª¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ1.5Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢3,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ¹¥¤¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¿²¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ñ¥ÑÇ¤È»ÒÇ¤¿¤Á¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Û
¤Ò¤È¤Ä¤Î¿²¾²¤Ë¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦½¸¹ç
º£²ó¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ökirakirahikaru ÊÝ¸îÇ¤ÎÃæ¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ÑÇ¤È¤½¤Î»ÒÇ4É¤¤Ç¤¹¡£
¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý¤¤¿²¾²¤Î¾å¤Ç¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£Âç¤¤ÊÃã¥È¥é¤Î¥Ñ¥ÑÇ¤¬¡¢»ÒÇ¤¿¤Á¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÓ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÃã¥È¥é¡¢¥¥¸ÇòÊÁ¡¢¥µ¥Ó¡¢Çò¹õ¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤êÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¥Ñ¥Ñ¤¬»ÒÇ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¯¤Æ¡¢¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¿²¾²¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÌ©ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£¤â¤Ï¤ä¿²¾²¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ç¤¿¤Á¤Ç¤Ç¤¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤»³¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡£¥Ñ¥ÑÇ¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ìÂÎ¤òÍÂ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¶¹¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç°µÇ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¨¤Æ½¸¤Þ¤ë»Ñ¤ËÇ¹¥¤¤¿¤Á¤â¤Û¤Ã¤³¤ê
¤³¤Î¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ê¿²»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È¡¢Threads¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Æ¥È¥ê¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹¬¤»¤ÎÇÃÄ»Ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿²¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£Ç¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°Â¿´¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«Ê¿ÏÂ¡£¶¹¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¿²»Ñ¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökirakirahikaru ÊÝ¸îÇ¤ÎÃæ¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£