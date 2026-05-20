Ｓｎｏｗ Ｍａｎの阿部亮平が２０日、都内で「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に出席した。

グループ活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど、多岐にわたって活躍を続ける。自身の可能性を広げ続ける「挑戦者」であることから、起業に挑戦する人々を後押しするパートナーを体現する存在として選ばれた。

スリーピーススーツの、デキるビジネスマン風の装いで登場した。アンバサダー就任にあたって渡された特大名刺に思わず、「でかぁ…」とポロリ。「アイドルは名刺を持ち歩くことはないので、リアルではないですけど、名刺をいただけてうれしいです」とはにかんだ。「まずはこの名刺が入る名刺入れを買うところから始めようかなと思います」と言い、会場の笑いを誘った。

名刺交換の練習も行った。「ベンチャーサポートアンバサダーの、阿部亮平と申します」とはつらつと自己紹介。特大名刺を報道陣に向けて差し出すと、会場は和やかな雰囲気に包まれた。普段マネジャーらが行っている名刺交換に加わりたかったという阿部は、ご機嫌な様子だった。