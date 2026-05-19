六本木に誕生する「ローズウッド東京」──東京のラグジュアリーは、新たな都市フェーズへ向かう
東京のラグジュアリーホテルの地図が、再び塗り替えられようとしています。
Rosewood Hotels & Resorts は2026年5月15日、日本初となる都市型ホテル「ローズウッド東京」の計画を発表しました。開業時期は現時点では未定。舞台となるのは、森ビルと住友不動産による大規模複合開発「六本木5丁目プロジェクト」です。地下鉄六本木駅に直結するこの再開発は、住宅、オフィス、商業施設、ホテルを統合した次世代型都市開発として進められており、その中核にローズウッド東京が位置づけられています。
photo by Courtesy of Rosewood Hotels & Resorts
今回のニュースが大きな意味を持つのは、単に新たなラグジュアリーホテルが増えるという話ではないからです。
ローズウッドは、世界43か所に展開するウルトララグジュアリーホテルブランドでありながら、いわゆる“記号的な豪華さ”とは少し異なる文脈で語られてきました。ブランドが掲げる哲学は “A Sense of Place®（センス オブ プレイス）”。つまり、その土地の文化、空気、歴史、コミュニティを、ホテル体験そのものへと織り込むという考え方です。それは、どこへ行っても同じラグジュアリーを提供するのではなく、「その都市でしか成立しない滞在」を作ろうとする姿勢でもあります。
実際、ローズウッドのホテルは、世界中の富裕層やクリエイターたちのあいだで、“ホテルそのものを目的地にするブランド”として認識されています。ニューヨーク、ロンドン、香港、パリ、サンミゲル・デ・アジェンデ、サウジアラビアのアルウラ--その多くが、単なる宿泊施設というより、都市や土地の文化性を体験する場所として存在しています。
日本においては、2025年に「ローズウッド宮古島」が開業したばかりです。自然、静寂、水平線、島の時間。そのリゾート体験に対し、今回のローズウッド東京は、まったく逆方向の都市性を持っています。
ローズウッドが今回選んだのは、東京でもっとも“密度”の高いエリアのひとつである六本木でした。
六本木はいま、単なるナイトライフの街ではありません。麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ、TOKYO NODE、アート施設、インターナショナルスクール、高級レジデンス、グローバル企業群が接続し、「東京の国際都市化」がもっとも濃密に現れている場所へと変化しています。その中心に誕生するローズウッド東京は、“都市型サンクチュアリ”として計画されています。
ホテルには約200室の客室とスイートを用意。最大3ベッドルームのスイートを含み、ダイニングやバーは、東京の食文化に着想を得た“destination-led”な空間として設計されます。さらに、ローズウッドを象徴する「Manor Club」、ウェルビーイング施設「Asaya」、フィットネスやヨガ施設、屋内プール、国際的イベントにも対応するグランドボールルームも備える予定です。
しかし興味深いのは、ローズウッドが語っているのが、スペックや豪華さそのものではないという点です。繰り返し現れるのは、“locally rooted experiences（その土地に根ざした体験）”という言葉です。
これは現在のラグジュアリーホテルの変化とも重なります。かつてのラグジュアリーが「非日常」や「隔離」を意味していたとすれば、現在のウルトララグジュアリーは、むしろ都市や文化への“深い接続”へと向かっています。どれだけ東京を感じられるか。どれだけその街の空気を経験できるか。その価値が、ホテルそのものの価値になり始めています。ローズウッド東京は、その流れの中で誕生するホテルです。
そして今回のプロジェクトは、東京そのものの変化も象徴しています。近年の東京では、ラグジュアリーホテルが単なる宿泊施設ではなく、“都市体験そのもの”を設計する存在へと変化しています。アマン東京、ブルガリ ホテル 東京、ジャヌ東京に続き、ローズウッド東京もまた、東京という都市をどう感じさせるかをめぐる新たな競争へ加わろうとしています。六本木という街を、単なるロケーションではなく、“文化のレイヤー”として読み解こうとしているからです。
開業時期はまだ発表されていません。それでも今回の発表は、すでに東京の未来を示唆しています。ラグジュアリーとは、もはや豪華さだけではない。どれだけその都市を深く感じられるか。そのための“視点”そのものが、いま新しい価値になろうとしています。
Rosewood Hotels & Resorts は2026年5月15日、日本初となる都市型ホテル「ローズウッド東京」の計画を発表しました。開業時期は現時点では未定。舞台となるのは、森ビルと住友不動産による大規模複合開発「六本木5丁目プロジェクト」です。地下鉄六本木駅に直結するこの再開発は、住宅、オフィス、商業施設、ホテルを統合した次世代型都市開発として進められており、その中核にローズウッド東京が位置づけられています。
今回のニュースが大きな意味を持つのは、単に新たなラグジュアリーホテルが増えるという話ではないからです。
ローズウッドは、世界43か所に展開するウルトララグジュアリーホテルブランドでありながら、いわゆる“記号的な豪華さ”とは少し異なる文脈で語られてきました。ブランドが掲げる哲学は “A Sense of Place®（センス オブ プレイス）”。つまり、その土地の文化、空気、歴史、コミュニティを、ホテル体験そのものへと織り込むという考え方です。それは、どこへ行っても同じラグジュアリーを提供するのではなく、「その都市でしか成立しない滞在」を作ろうとする姿勢でもあります。
実際、ローズウッドのホテルは、世界中の富裕層やクリエイターたちのあいだで、“ホテルそのものを目的地にするブランド”として認識されています。ニューヨーク、ロンドン、香港、パリ、サンミゲル・デ・アジェンデ、サウジアラビアのアルウラ--その多くが、単なる宿泊施設というより、都市や土地の文化性を体験する場所として存在しています。
日本においては、2025年に「ローズウッド宮古島」が開業したばかりです。自然、静寂、水平線、島の時間。そのリゾート体験に対し、今回のローズウッド東京は、まったく逆方向の都市性を持っています。
ローズウッドが今回選んだのは、東京でもっとも“密度”の高いエリアのひとつである六本木でした。
六本木はいま、単なるナイトライフの街ではありません。麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ、TOKYO NODE、アート施設、インターナショナルスクール、高級レジデンス、グローバル企業群が接続し、「東京の国際都市化」がもっとも濃密に現れている場所へと変化しています。その中心に誕生するローズウッド東京は、“都市型サンクチュアリ”として計画されています。
ホテルには約200室の客室とスイートを用意。最大3ベッドルームのスイートを含み、ダイニングやバーは、東京の食文化に着想を得た“destination-led”な空間として設計されます。さらに、ローズウッドを象徴する「Manor Club」、ウェルビーイング施設「Asaya」、フィットネスやヨガ施設、屋内プール、国際的イベントにも対応するグランドボールルームも備える予定です。
しかし興味深いのは、ローズウッドが語っているのが、スペックや豪華さそのものではないという点です。繰り返し現れるのは、“locally rooted experiences（その土地に根ざした体験）”という言葉です。
これは現在のラグジュアリーホテルの変化とも重なります。かつてのラグジュアリーが「非日常」や「隔離」を意味していたとすれば、現在のウルトララグジュアリーは、むしろ都市や文化への“深い接続”へと向かっています。どれだけ東京を感じられるか。どれだけその街の空気を経験できるか。その価値が、ホテルそのものの価値になり始めています。ローズウッド東京は、その流れの中で誕生するホテルです。
そして今回のプロジェクトは、東京そのものの変化も象徴しています。近年の東京では、ラグジュアリーホテルが単なる宿泊施設ではなく、“都市体験そのもの”を設計する存在へと変化しています。アマン東京、ブルガリ ホテル 東京、ジャヌ東京に続き、ローズウッド東京もまた、東京という都市をどう感じさせるかをめぐる新たな競争へ加わろうとしています。六本木という街を、単なるロケーションではなく、“文化のレイヤー”として読み解こうとしているからです。
開業時期はまだ発表されていません。それでも今回の発表は、すでに東京の未来を示唆しています。ラグジュアリーとは、もはや豪華さだけではない。どれだけその都市を深く感じられるか。そのための“視点”そのものが、いま新しい価値になろうとしています。