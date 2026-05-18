「かっこよすぎて草」上田綺世＆中村敬斗、『anan』表紙を飾る「な、なにこれ！」「スーツ似合いすぎだろ」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）は5月17日、投稿を更新。サッカー日本代表の上田綺世選手と中村敬斗選手が飾った表紙を公開しました。
【画像】モデルのような上田綺世＆中村敬斗
コメントや引用リポストでは「な、なにこれ！ カッコよすぎじゃないか」「かっこよすぎて草」「イケメンすぎwww」「男前が過ぎる」「えっぐ」「尊い」「こいつらスーツ似合いすぎだろ。ここまで似合う奴初めて見たんだが」「モデルさん顔負けよね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】モデルのような上田綺世＆中村敬斗
「男前が過ぎる」同アカウントは「#FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場」とつづり、1枚の画像を投稿。スーツ姿の上田選手と中村選手が並んで立ち、格好いいポーズを取っています。2人ともイケメンでスタイルもよく、モデルのようです。
「新しい家族が増えました」4月29日、自身のInstagramで「新しい家族が増えました」と報告していた上田選手。「命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています。妻と娘のためこれからより一層頑張ります」とつづっていました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:多町野 望)