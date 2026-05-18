菊池涼介の走塁で相手を翻弄

広島の菊池涼介内野手が18日、敵地で行われた阪神戦の4回、高度な走塁テクニックでフィルダースチョイスを誘い、チームを救った。“神走塁”にファンからも「何でこうなった？」「神プレーすぎやろ」などと驚きと称賛の声が上がっている。

0-0で迎えた4回、広島は先頭の大盛穂外野手が右前打で出塁するも、菊池の打席で牽制死。しかし、その後に菊池が四球を選び出塁した。続く小園海斗内野手が快音を飛ばし、二塁まで到達した。1死二、三塁で坂倉将吾捕手は二ゴロを放った場面で、話題のプレーが起きた。

三塁走者の菊池がホームを狙うように激走。打球を捕球した阪神の二塁・中野拓夢内野手は送球したが、菊池は三本間でストップ。すぐに三塁へ戻り、結果として打者走者の坂倉もセーフになった。

「DAZN」公式X（旧ツイッター）が「野球IQが高い 菊池涼介 絶妙なフェイント フィルダースチョイス誘う好走塁」として映像を公開すると、ファンからは「絶妙だな」「いぶし銀の働きするな」「これはほんまうまかった」「天才的すぎる」「頭がいいわあ」「漫画で出てきそう」などのコメントが書き込まれた。（Full-Count編集部）