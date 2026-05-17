食べたら病みつき？！【シャトレーゼ】ちょっと甘いモノが欲しい時に◎「小さめおやつ」

家事や仕事の合間に少しだけ甘いものが食べたくなったとき、手軽につまめるおやつがあると嬉しいもの。【シャトレーゼ】には、冷凍庫にストックしておける和菓子や、ご褒美感のある洋菓子など、小腹を満たすのにぴったりな品々が豊富。今回は、休憩時間を幸せな気分で満たしてくれそうな、魅力的なラインナップをご紹介します。

手軽につまめる濃厚な和菓子

「自家炊き餡ひとくち黒糖饅頭4個入」は、こし餡の上品な甘みと黒糖のコク深い風味を一口サイズで楽しめる和スイーツです。食べたい分だけ解凍できるため、冷凍庫にストックしておくと重宝するはず。「シャトレーゼLOVER」の@mame48goさんによると「小腹満たしや食後の“あと一口”にもぴった」とのことで、ちょっとした休憩時間にオススメです。

ひんやり食感の洋風和スイーツ

「ホイップクリーム大福 苺」は、雪平生地でクリームと苺あんを包み込んだ一品です。@mame48goさんによると「ミルクのコクがしっかりあって、まるで洋菓子のデザートを食べているかのような上品なおいしさ」なんだとか！ 冷凍販売なので、解凍具合を調整して、自分にぴったりの美味しさを探すのも楽しそうです。

カカオの風味広がるふんわり生地

やわらかなココア生地にチョコクリームとチョコソースを挟んだ満足感のある「ショコラパンケーキ」。筆者も試したところ、ひと口食べるとチョコレートの芳醇な香りが広がり、控えめな甘さと軽やかな食感が絶妙なバランスが楽しめました。しっかりとご褒美感があるので、休憩中だけでなく、休日のティータイムのお供にもオススメです。

まるでチーズケーキのようなパンに沼落ち必至！

「クレームドフロマージュ」は、クリームチーズの豊かな味わいを堪能できるスイーツのような菓子パン。実食した@masaki_19740913さんによると「まるでチーズケーキなパン」で、「カスタードクリームとはまた違うけど美味しい」とのこと。少しだけ甘いものが欲しい時のお供にぴったりかも。

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※こちらの記事では@mame48go様、@masaki_19740913様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里