限定カラーのストレートヘアアイロン登場♡SALONMOON新色シルキーグレージュに注目

毎日のヘアセット時間をもっと心地よく、おしゃれに楽しみたい方に注目のニュース♡理美容家電ブランド「SALONMOON（サロンムーン）」から、『ミラーダブルイオン® ストレートヘアアイロン』のドン・キホーテ限定カラー「シルキーグレージュ」が2026年5月27日より順次発売されます。上品なくすみ感と高機能を兼ね備えた、毎日使いたくなる新作アイロンです。

洗練感漂う新色グレージュ

今回新たに登場する限定カラー「シルキーグレージュ」は、やわらかく落ち着いた印象を演出してくれるグラデーションカラー。

既存のモーヴピンクやムーングレーに続く新色として加わり、インテリアにも自然になじむ上質なデザインに仕上がっています。

本体だけでなく電源コードまで同じカラーリングで統一されているため、見た目のおしゃれさはもちろん、コードの識別がしやすい実用性も魅力です♪

先端へ向かって淡く変化する色味が美しく、毎日のスタイリング時間を特別なひとときに変えてくれます。

ミラーダブルイオン® ストレートヘアアイロン シルキーグレージュ



価格：4,790円（税込）

プレート幅：24mm

本体サイズ：約W284mm×D31mm×H37.5mm

プレートサイズ：約W92mm×D24mm

発売日：2026年5月27日

販売先：全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）

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サロン級の機能性に注目

『ミラーダブルイオン® ストレートヘアアイロン』は、自宅でサロン級の仕上がりを目指せる機能性の高さも人気の理由。

高濃度ダブルマイナスイオンが静電気を抑え、髪の広がりを防ぎながらツヤ感のあるまとまり髪へ導きます。

さらに、上下左右に動く3Dクッションプレートを採用。髪に均一な力がかかるため、ムラの少ないストレートヘアや自然なカールアレンジも簡単に楽しめます。

凹凸の少ないミラーチタニウムプレートによって、髪へのダメージを軽減しながら、なめらかな指通りとツヤ感を演出してくれるのも嬉しいポイントです。

温度は80℃～230℃まで5℃刻みの31段階調節が可能。髪質やスタイリングに合わせて細かく設定できるので、前髪アレンジからしっかりストレートまで幅広く対応します。

液晶モニター付きで温度も確認しやすく、温度メモリー機能も搭載されています。

忙しい朝にも頼れる便利設計

約30秒で立ち上がるダブルスピードヒーターを搭載しているため、忙しい朝でもすぐに使用できるのが魅力。約2mの回転式コードは絡まりにくく、スタイリング中もストレスフリーです。

また、約30分後に自動で電源が切れるオートパワーオフ機能や、100～240V対応の海外仕様など、安全性と使いやすさにも配慮。旅行先や出張先でもお気に入りのヘアスタイルを楽しめます♡

まとめ

高機能とデザイン性を兼ね備えたSALONMOONの『ミラーダブルイオン® ストレートヘアアイロン』。

今回登場する限定カラー「シルキーグレージュ」は、毎日のヘアセット時間をより気分の上がるものにしてくれそうです。

上品なくすみカラーとサロン級の仕上がりを叶える注目アイテムを、ぜひドン・キホーテでチェックしてみてください♪