大人の余裕を演出する一着。洗練された【アマゾンエッセンシャルズ】の長袖シャツが、毎日の装いを格上げしAmazonで販売中！
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着心地と美しさを両立。こだわりの【アマゾンエッセンシャルズ】の長袖シャツで、スマートな日常を叶えAmazonで販売中！
高級感漂う風合いと柔らかな肌触りが魅力の長袖シャツ。ブランド独自のウォッシュ加工を施したタンブルコットン製で、通気性も抜群だ。レギュラーフィットの計算されたシルエットは、ジャケットのインナーとしても最適。シンプルながらも細部にこだわりが詰まった一枚が、日々のコーディネートを爽やかに彩る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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独自のウォッシュ加工により、肌に馴染む柔らかなタッチを実現した。ソフトでありながら頑丈なタンブルコットンを使用しており、長く愛用できるタフな作りが魅力だ。
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ウエストまわりをスマートに見せる計算されたシルエットを採用。ラウンドカットのヘムラインが柔らかな印象を与え、一枚で着ても様になる美しいデザインに仕上げた。
胸ポケットにはボタンが付いており、中身が落ちにくい実用的な設計となっている。通気性に優れているため、長時間の着用でも快適な着心地を持続できるのが嬉しい。
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フロントを開けて羽織ったり、袖を折り上げたりとアレンジの幅が広い。ホワイトのTシャツとレイヤードすれば、より爽やかでこなれた着こなしが完成する。
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高級感漂う風合いと柔らかな肌触りが魅力の長袖シャツ。ブランド独自のウォッシュ加工を施したタンブルコットン製で、通気性も抜群だ。レギュラーフィットの計算されたシルエットは、ジャケットのインナーとしても最適。シンプルながらも細部にこだわりが詰まった一枚が、日々のコーディネートを爽やかに彩る。
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