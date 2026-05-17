寝汗や粗相の不安を解消する極上の寝心地。快適な睡眠環境を叶える【クモリ】の防水シーツがAmazonで販売中！
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ガサガサ音を抑えて朝までぐっすり。清潔を保つ高機能な【クモリ】の防水シーツが今すぐAmazonで販売中！
寝具を汚れから守り、快適な睡眠環境を整える防水シーツ。植物繊維リヨセルを使用した表地は中綿入りで、ふわふわとした肌触りが特徴だ。進化版のニット技術により、防水シーツ特有の不快なカサカサ音を大幅に軽減。全周ゴム付きで着脱も簡単、厚さ30cmまでのマットレスや敷き布団に幅広く対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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表地に植物繊維のリヨセルを採用し、中綿を充填することでクッション性を高めた。直接肌に触れても心地よい、ふわふわとした柔らかな質感が睡眠の質を向上させる。
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防水加工を施した裏地が水分をしっかりガードし、マットレスや布団への浸透を防ぐ。漏れやムレによる不快感を軽減し、衛生的な睡眠環境を一年中キープできる。
進化版のニット技術により、寝返り時の気になるカサガサ音を大幅に抑えた。静かな寝室でも音を気にせず、リラックスして眠りにつくことができる設計となっている。
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全周ゴム付きのボックスタイプで、厚さ3cmから30cmまでの寝具にぴったりフィットする。洗濯機で丸洗い可能なので、こまめなケアでいつでも清潔を保てる。
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