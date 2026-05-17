【ネコ漫画】飼い主の手を噛みたいけど我慢する愛猫！その仕草に「我慢できて偉いね！」などSNSでコメント多数
【漫画を読む】飼い主の手を舐める猫だが…!?
先日、『噛むのがまん』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.4万人(2026年5月12日現在)、今回紹介する漫画も8.3万いいね(2026年5月13日現在)を超える人気漫画家だ。
フータが立ってカレンダーを見ていると、キュルガがやって来てフータの手をクンクンしてきた。フータの手を噛みそうだが、我慢しているのかなかなか噛んでこない。
フータはそんなキュルガを偉いなと思い、手を動かしてキュルガの心を刺激する。フータの手を優しく舐めていたが、結局フータの手をガブリと噛むのであった。
ついに飼い主の手を噛んだキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「我慢できて偉いね！」「結局噛むんですねｗ」などのコメントが多数寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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