【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では相手の存在を大事にしましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
イメージと違うことが次々と起きるようです。その修正に時間がかかってしまうでしょう。やりたいことがあまりできないかも知れません。仕事や公の場では、伝えたいが上手に伝えられないです。想いとは違う捉えられ方をすることが多いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手を自分だけのものにしていたい気持ちが強くなります。それ自体は当然のことですが、間違っても相手の人格は否定しないよう、伝え方には気をつけましょう。シングルの方は、人間関係での繋がりが少ない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの新たな一面に右往左往してしまいます。
｜時期｜
5月21日 孤独を感じてしまう ／ 5月24日 関わる人が減ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
カーペット
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞