ウォーキングの新常識を説明 「大前提として…」重要な3つのポイント きょう放送『ウラマヨ！』
きょう16日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）では、「外で歩けば0円で楽しい！ウォーキングの新常識SP」を届ける。
【番組カット】外でウォーキングを実践するブラマヨら出演者
ウォーキングと健康の関係については、京都大学・カリフォルニア大学の研究グループによると、「1日に8000歩を週に1日か2日行うと死亡リスクが低下」との報告があるほか、国立障害者リハビリテーションセンター研究所も「1日に10分以上歩くと、骨の強度・密度を維持し、体の炎症・老化を抑制する効果が期待できる」との研究結果を発表している。
そんな、今日すぐに始められる超シンプルな健康法・ウォーキングの裏側に迫るべく、これまで30年以上のべ10万人以上に歩き方を指導してきたウォーキングアドバイザーの坂田純子氏に、効果的で正しい歩き方をレクチャーしてもらう
「大前提として、まず靴をちゃんと履けているかっていうところです。よく足を地面にトントンとやるじゃないですか。これの正解はつま先でなく、かかとをトントンなんです。シューズのかかとに自分のかかとを合わせることで、下から姿勢が整うんですよね。そうすると姿勢が整ったまま歩けるので、あちこちの痛みが少なくなります」と、いきなり目からウロコなポイントを明かす。
靴がちゃんと履けたら、重要なポイントを3つ紹介する。まず1つ目は“歩き出す前の立ち姿勢”。ポイント2つ目は正しい歩き方。そして、、3つ目のポイントとして「歩幅が大きくなって筋肉も使えるようになる体の動かし方」が説明される。このほか、「歩くのは朝晩どっちがいい？」など、知っているようで知らないウォーキングの新常識を坂田氏から学ぶ。
【出演者一覧】
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：橋本和花子カンテレアナウンサー
パネラー：鈴木紗理奈、ヤナギブソン（ザ・プラン9）、吉田朱里
ロケVTR：はるかぜに告ぐ（花妃、とんず）
【番組カット】外でウォーキングを実践するブラマヨら出演者
ウォーキングと健康の関係については、京都大学・カリフォルニア大学の研究グループによると、「1日に8000歩を週に1日か2日行うと死亡リスクが低下」との報告があるほか、国立障害者リハビリテーションセンター研究所も「1日に10分以上歩くと、骨の強度・密度を維持し、体の炎症・老化を抑制する効果が期待できる」との研究結果を発表している。
「大前提として、まず靴をちゃんと履けているかっていうところです。よく足を地面にトントンとやるじゃないですか。これの正解はつま先でなく、かかとをトントンなんです。シューズのかかとに自分のかかとを合わせることで、下から姿勢が整うんですよね。そうすると姿勢が整ったまま歩けるので、あちこちの痛みが少なくなります」と、いきなり目からウロコなポイントを明かす。
靴がちゃんと履けたら、重要なポイントを3つ紹介する。まず1つ目は“歩き出す前の立ち姿勢”。ポイント2つ目は正しい歩き方。そして、、3つ目のポイントとして「歩幅が大きくなって筋肉も使えるようになる体の動かし方」が説明される。このほか、「歩くのは朝晩どっちがいい？」など、知っているようで知らないウォーキングの新常識を坂田氏から学ぶ。
【出演者一覧】
出演：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田敬）、アシスタント：橋本和花子カンテレアナウンサー
パネラー：鈴木紗理奈、ヤナギブソン（ザ・プラン9）、吉田朱里
ロケVTR：はるかぜに告ぐ（花妃、とんず）