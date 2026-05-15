セブン‐イレブンで話題♡梅×フルーツの新感覚おやつ「梅包み」登場

セブン‐イレブンから、“梅×フルーツ”を組み合わせた新感覚おやつ「梅包み」が登場♡2026年5月18日（月）より、東日本エリアでは「梅包み 贅沢いちご」、西日本エリアでは「梅包み 完熟マンゴー」を発売します。干し梅のやさしい塩味とフルーツの甘みが絶妙に重なり合う、今までにない味わいに注目です。

梅とフルーツが出会った新食感

「梅包み」は、種を丁寧に取り除いた干し梅の中に、セミドライ製法で仕上げたフルーツを包み込んだ新感覚のおやつです。

しっとり、やわらか、ジューシーな食感が特長で、ひと口食べるたびに素材本来の美味しさが広がります。

梅は酸味や塩味を控えめに仕上げているため、フルーツの自然な甘さを引き立ててくれるのも魅力。干し梅が苦手な方でも食べやすく、ドライフルーツ好きにもおすすめです♪

また、大きめにカットされたフルーツがしっかりとした果実感を演出。他にはない絶妙なバランスで、“もう一粒食べたくなる”やさしい味わいを楽しめます。

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東西で異なる2つの味わい

東日本エリア限定で発売される「梅包み 贅沢いちご」は、内容量30g、価格298円（税込）。

甘酸っぱいいちごの風味と、まろやかな梅の組み合わせが楽しめる一品です。ぷちっと弾けるいちご果肉の食感がアクセントになり、贅沢感のある味わいに仕上がっています。

一方、西日本エリア限定の「梅包み 完熟マンゴー」も、内容量30g、価格298円（税込）で展開。

濃厚なマンゴーの甘みと梅のほのかな塩味が絶妙にマッチし、トロピカルな風味が口いっぱいに広がります。ゴロっとしたマンゴーの果肉感も魅力です。

どちらも2026年5月18日（月）より、全国のセブン‐イレブン（一部店舗を除く）で販売されます。

持ち歩きにも便利なご褒美おやつ

「梅包み」は個包装タイプなので、バッグに入れて持ち歩きやすいのも嬉しいポイント♡暑い季節の塩分補給としてはもちろん、仕事や家事の合間、スポーツ後のリフレッシュタイムにもぴったりです。

さらに、干し梅とドライフルーツには、ビタミンやミネラル、ポリフェノール、食物繊維などの栄養成分も含まれており、手軽に楽しめる自然派おやつとしても注目されています。

酸味が唾液の分泌を促し、口内環境ケアにも役立つのが魅力です。

甘酸っぱい美味しさで気分転換♡

梅とフルーツを掛け合わせた「梅包み」は、これまでにない新感覚の味わいと食感を楽しめる注目のおやつ。

甘みと酸味の絶妙なハーモニーがクセになり、毎日のリフレッシュタイムをちょっぴり特別にしてくれそうです♡

東日本・西日本で異なる味わいが楽しめるので、お近くのセブン‐イレブンでぜひチェックしてみてください。