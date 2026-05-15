スポルティングがアロウカMF福井太智に注目

ポルトガル1部のアロウカに所属するMF福井太智は、名門スポルティングの補強リストに浮上し、大きな注目を集めている。

ポルトガル紙「A BOLA」が報じた。スポルティングの中盤は今夏に「本格的な革命」を経験する準備を進めており、その中で21歳の日本人MFが「スカウティング部門のリストに名前がある」と、来季に向けた解決策の一つとして評価されている。

福井は今季、公式戦34試合に出場して3ゴール5アシストを記録するなど、ポルトガルの地で目覚ましい躍動を見せている。同紙は、そのパフォーマンスが「スカウティングのレポートを裏付けた」と言及。プレーの質の高さについては「ダイナミックさが際立っている」と綴っており、特に意思決定の質とゴール前への進入のしやすさにおいて、その能力が最大限に発揮されていると高く評価している。

スポルティングが獲得に動く背景には、中盤の主力流出という切実な事情がある。日本代表MF守田英正が退団を迎え、主将のMFモルテン・ヒュルマンドにも移籍の可能性が浮上。さらに若手の負傷が重なったことで、福井への「獲得を加速させる可能性がある」と指摘している。同クラブにとって、中盤の「活力を失わないための戦略的な一手」として福井の存在が重要視されているようだ。

福井はかつてバイエルン・ミュンヘンに所属していた経歴を持ち、「バイエルンの刻印」を持つ特異なキャリアも現地メディアの関心を誘っている。現在はアラウカが買い取りオプションを行使して保有権を持っているが、同紙は500万ユーロ（約9億2000万円）から800万ユーロ（約14億7000万円）の間であれば放出に応じる可能性があると報じた。ポルトガルの名門を舞台にしたステップアップが現実味を帯びている。（FOOTBALL ZONE編集部）